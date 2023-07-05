«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» Минск. Экс-помощнику Гончаренко бросит вызов Молош

Вадим Скрипченко пока держит первое место, но надолго ли? Между клубами всего пять очков и они в этой игре не фавориты.

6 июля состоится матч 15-го тура белорусской Высшей лиги «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» Минск. Начало игры – в 18:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу минчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех хозяев оценивается аналитиками в 3.48. Поставить на ничью можно за 3.28.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» 6 июля 2023 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.80, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.01. На гол «Торпедо-БелАЗ» дают коэффициент 1.41, а гол «Динамо» оценивается в 1.23. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.78.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (06.07.2023)

Чемпионат Беларуси готовится уйти на летнюю паузу. В одном из последних матчей первого круга на стадионе «Торпедо» в Жодине померяются силами «Торпедо-БелАЗ» и «Динамо» Минск. Стартовый свисток прозвучит в четверг в 18:30 мск.

Автозаводцы проводят лучший сезон в своей истории. Клуб из Жодина занимает третье место в турнирной таблице, а в конце мая выиграл Кубок Беларуси, по делу победив БАТЭ (2:0). Лишь в последнем туре «Торпедо-БелАЗ» потерпело первое поражение в чемпионате, в равной игре уступив «Минску» (0:1).

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Автозаводцев возглавляет молодой тренер Дмитрий Молош. Его имя известно болельщикам «Сибири» и «Крыльев Советов», в составе которых белорусский спортсмен выступал в РПЛ. После завершения карьеры Молош стал набираться опыта как ассистент тренера в БАТЭ, а также поработал в «Смолевичах» и латвийской «Лиепае», после чего возглавил «Торпедо-БелАЗ».

В Жодине у Молоша есть неплохой кредит доверия, благодаря которому он избежал увольнения после неудачного прошлого сезона. Сохранив костяк команды, «Торпедо-БелАЗ» замахнулось не только на Кубок и медали, а стало полноценным участником чемпионской гонки. Отставание от лидирующего «Динамо» перед очным матчем составляет пять очков.

Фундаментом успеха «Торпедо-БелАЗ» стала надёжная оборона. За 19 официальных матчей в 2023 году жодинцы пропустили лишь 10 мячей, ни в одной из игр не допуская более одного гола в свои ворота. 7 пропущенных мячей в 13 играх – это лучший показатель в чемпионате Беларуси, наряду с «Неманом».

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В то же время минское «Динамо» сделало ставку на результативность своих нападающих. 34 гола в 13 встречах – это лучший результат в чемпионате. Трудятся в атаке минчан опытный Владимир Хващинский и молодой талант Владислав Морозов. На двоих они забили уже 17 мячей.

Большая глубина состава и высокая конкуренция на каждой позиции держат в тонусе всех футболистов «Динамо», а за соблюдение баланса отвечает тренер с опытом работы в РПЛ – Вадим Скрипченко.

Бывший помощник Виктора Гончаренко не добился особых успехов в «Урале», «Анжи» и «Крыльях Советов». Однако в родной стране Скрипченко на хорошем счету, и работа в «Динамо» – главный вызов в его белорусской карьере, ведь от команды ждут первых за 19 лет золотых медалей.

«Динамо» лидирует в чемпионате, потеряв очки только в трёх матчах. Лишь в 4 из 14 официальных игр сезона минчане забили менее двух мячей, но в двух случаях это обернулось поражениями. Совсем недавно бело-голубые неожиданно уступили скромной «Сморгони» (1:3), но достойно отреагировали на это, покуражившись в игре с «Белшиной» (7:2).

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Однако «Торпедо-БелАЗ» куда сильнее обоих предыдущих соперников «Динамо» и не позволит гостям развернуться у своих ворот. От матча можно ждать засушливой игры. Игра от обороны – единственный шанс хозяев набрать очки в игре с лидером. Поставить на то, что «Торпедо-БелАЗ» не проиграет, при тотале меньше 3.5 мяча можно с коэффициентом 2.16.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» 6 июля 2023 года

Матчи между «Торпедо-БелАЗ» и минским «Динамо» всегда были принципиальными, а в этот раз это будет встречей непосредственных участников чемпионской гонки. Лучшая защита чемпионата будет испытана на прочность самым эффективным нападением. Команда из Жодина не раз продемонстрировала свою устойчивость в играх с лучшими командами Беларуси, так будет и на этот раз.

Ставка: «Торпедо-БелАЗ» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.16.

Экспресс с коэффициентом 6.41.

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