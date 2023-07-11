Прогноз на четвертьфинальный матч Уимблдона Янник Синнер — Роман Сафиуллин

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Уимблдона Янник Синнер — Роман Сафиуллин.
Ставка: ТБ 35.5 за 1.90.
Янник Синнер пробился в четвертьфинал после уверенной победы со счётом 3:0 в матче с Даниэлем-Элаи Галаном. Колумбиец не сумел поймать ритм игры и не оказал восьмой ракетке мира достойного сопротивления. Янник выполнил 12 эйсов, реализовал три брейк-поинта и проиграл всего один гейм на своей подаче.
Дебют 25-летнего россиянина в основной сетке Уимблдона удался на славу. Он с первой попытки пробился в четвертьфинал. В минувшем матче Роман выбил из турнира канадского теннисиста Дениса Шаповалова. Матч завершился со счётом 3:1, а Сафиуллин записал в актив шесть эйсов, реализовал пять брейк-пойнтов и проиграл всего один гейм на своей подаче.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Итальянец на Уимблдоне часто жалуется на здоровье и обращается за помощью к врачам. Роман набрал отличную форму и уверен в собственных силах. Вполне вероятно, что Сафиуллин сумеет навязать борьбу восьмой ракетке мира. Рекомендуем изучить ставку на тотал больше 35.5 гейма за коэффициент 1.90.
Экспресс с коэффициентом 15.00.
Медведев: не хочу останавливаться на Уимблдоне.
Джокович: Рублёв стремится к первому полуфиналу на ТБШ. Надеюсь, этого не случится.
Соболенко: Мирра Андреева точно будет выдающейся теннисисткой.
- 11 июля 2023
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 10 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 9 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 8 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00