Прогноз на четвертьфинальный матч Уимблдона Янник Синнер — Роман Сафиуллин

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Уимблдона Янник Синнер — Роман Сафиуллин.

Ставка: ТБ 35.5 за 1.90.

Янник Синнер пробился в четвертьфинал после уверенной победы со счётом 3:0 в матче с Даниэлем-Элаи Галаном. Колумбиец не сумел поймать ритм игры и не оказал восьмой ракетке мира достойного сопротивления. Янник выполнил 12 эйсов, реализовал три брейк-поинта и проиграл всего один гейм на своей подаче.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Дебют 25-летнего россиянина в основной сетке Уимблдона удался на славу. Он с первой попытки пробился в четвертьфинал. В минувшем матче Роман выбил из турнира канадского теннисиста Дениса Шаповалова. Матч завершился со счётом 3:1, а Сафиуллин записал в актив шесть эйсов, реализовал пять брейк-пойнтов и проиграл всего один гейм на своей подаче.

Итальянец на Уимблдоне часто жалуется на здоровье и обращается за помощью к врачам. Роман набрал отличную форму и уверен в собственных силах. Вполне вероятно, что Сафиуллин сумеет навязать борьбу восьмой ракетке мира. Рекомендуем изучить ставку на тотал больше 35.5 гейма за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 15.00.

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