Прогноз на матч 1-го раунда квалификации Лиги конференций «Пюник» — «Нарва Транс»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Пюник» — «Нарва Транс».
Ставка: победа «Пюника» с форой (-2.5) за 2.07.
Армянский клуб завершил национальный чемпионат на второй строчке, уступив «Урарту» всего три очка. Результат стал триггером для руководства команды, которое решило заметно усилить состав. Пока хозяева находятся на стадии подготовки к сезону. «Пюник» провёл только один товарищеский матч и победил «Самгурали» со счётом 7:1.
В Эстонии национальный чемпионат в самом разгаре, но вот для клуба «Нарва Транс» это не станет спасением. Дело в том, что гости проваливают сезон. Команда идёт на восьмом месте из десяти. Главная проблема в позиционном нападении. Даже в слабом чемпионате им удалось забить всего 13 мячей за 20 игр.
«Пюник» подписал контракты с нападающими Вагнером Гонсалвесом и Раванелли Феррейрой. Южноамериканские форварды уже тренируются с командой. «Пюник» собрал отличный состав и по всем параметрам превосходит своего соперника. Гости в кризисе и не сумеют оказать достойное сопротивление. Рекомендуем изучить ставку на победу «Пюника» с форой (-2.5) мяча за коэффициент 2.07.
Экспресс с коэффициентом 12.90.
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