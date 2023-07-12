«Пюник» — «Нарва Транс». Армянский футбол прогрессирует

В прошлом сезоне клуб из Еревана неплохо пошумел на евроарене. Задаст жару и в текущем розыгрыше.

13 июля состоится матч первого квалификационного раунда Лиги конференций «Пюник» — «Нарва Транс». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу армянского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех эстонской команды оценён экспертами в 8.00. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги конференций «Пюник» — «Нарва Транс» 13 июля 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Пюник» — «Нарва Транс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.90. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.84. Поставить на «обе забьют» можно за 2.14.

Анализ и прогноз на матч первого квалификационного раунда Лиги конференций «Пюник» — «Нарва Транс» (13.07.2023)

В сентябре стартует групповой этап Лиги конференций. До тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. На 13 июля запланировано множество встреч первого квалификационного раунда. Среди прочих выделяется матч между «Пюником» и «Нарвой Транс».

В прошлом сезоне «Пюник» весьма неплохо проявил себя в еврокубковых турнирах. Сначала он добрался до третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, обыграв «ЧФР Клуж» и «Дюделанж». Дальше не пустила «Црвена Звезда» (0:7 по сумме двух матчей).

Абаскаль анонсировал в «Спартаке» новые трансферы.

Следом клуб из Еревана обидно уступил «Шерифу» в плей-офф Лиги Европы. Обе встречи ознаменовались ничейными результатами (в обоих случаях 0:0), но в серии послематчевых пенальти доставившая неприятности мадридскому «Реалу» молдавская команда оказалась удачливее.

После этого «Пюник» попал в групповой этап Лиги конференций, в котором неплохо себя проявил, но всё же не сумел выйти в плей-офф. Подопечные Егише Меликяна одержали две победы и три раза уступили.

При этом «Пюник» взял серебряные медали чемпионата Армении, а также добрался до полуфинала Кубка страны, обидно проиграв «Шираку» (1:1, 3:5 пен.). Летом клуб из Еревана сохранил главного тренера и основообразующий костяк. Сдаётся, и в этом сезоне он совершит немало сенсаций.

Месси прилетел в США, чтобы подписать контракт с «Интер Майами».

«Нарва Транс» на фоне «Пюника» выглядит явным аутсайдером. Мало того, что уровень чемпионата Эстонии ниже армянского, так команда из Нарвы ещё и не является его сильнейшим клубом. По итогам минувшего сезона она заняла только седьмое место.

Сейчас дела у «Нарвы» идут не лучше. Она занимает восьмую строчку Мейстрилиги. Отрыв от располагающегося в зоне стыковых матчей за право сохранить прописку в элитном дивизионе «Таммека» составляет три очка, но у соперника есть матч в запасе.

За 20 туров клуб из Нарвы одержал только шесть побед и один раз сыграл вничью. За этот период времени он забил только 13 мячей — меньше всех, в то время как сам пропустил 33 — больше всех. Не исключено, что сезон «Нарва Транс» закончит на последнем месте и вылетит во второй по силе дивизион Эстонии.

Как же при всём этом «Нарва Транс» получила возможность сыграть в Лиге конференций? По итогам минувшего сезона клуб выиграл Кубок Эстонии, не без везениям победив «Табаласу» (1:0) и «Флору» (2:1), которая к тому моменту уже гарантировала себе выход в еврокубки и была сосредоточена на борьбе за золотые медали с «Левадией».

При таком раскладе напрашивается ставка на победу «Пюника» с форой (-1.5) за коэффициент 2.20. Дополнительное преимущество ему даст то, что встреча состоится в Армении. За 18 туров в минувшем розыгрыше Премьер-лиги на своём поле «Пюник» уступил только четыре раза. Во всех остальных встречах одержал победы.

«Бавария» готова пройти порог в € 100 млн в случае с Кейном.

Также стоит отметить, что уровень армянского футбола заметно вырос. Отражают это и успехи национальной команды. В стартовых трёх турах квалификации ЧЕ-2024 она уступила Турции (1:2), а также обыграла Уэльс (4:2) и Литву (2:1).

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги конференций «Пюник» — «Нарва Транс» 13 июля 2023 года

В прошлом сезоне «Пюник» преуспевал как на международной арене, так и на внутренней. Вероятнее всего, тоже самое будет и в этом. В качестве клуб из Еревана не сбавил. В чём-то даже стал лучше. Например, набрался опыта выступлений в еврокубках. Думается, он без каких-либо проблем выйдет в следующую стадию турнира. «Нарва Транс» — аутсайдер чемпионата Эстонии. Он постоянно проигрывает и много пропускает. На домашнем стадионе трудностей с эстонцами у подопечных Егише Меликяна возникнуть не должно.

Ставка: победа «Пюника» с форой (-1.5) за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 6.96.

Иранский вингер Мохеби прошёл медосмотр перед переходом в «Ростов».

«Тоттенхэм» объявил о переходе форварда сборной Израиля.

«Спартак» хочет приобрести защитника «Тоттенхэма» Санчеса за € 8–10 млн.