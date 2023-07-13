Прогноз на отборочный матч Лиги конференций «Рига» — «Викингур»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Рига» – «Викингур».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.16.

«Рига» ранее никогда не играла с «Викингуром», но у одноимённого футбольного клуба, который существовал с 1999 по 2008 год, был опыт встреч с командой из Исландии. В 2008-м та команда выбила из первого раунда Кубка Интертото «Филькир» (1:2 в гостях и 2:0 дома). «Викингур» ранее не встречался с командами из Латвии, но в прошлом сезоне этот клуб пересекался с командой из балтийской страны на предварительном раунде Лиги чемпионов и победил эстонскую «Левадию» со счётом 6:1.

Лучшие прогнозы на сегодня.

После того, как в 2008 году переставал существовать футбольный клуб «Рига», прошло семь лет, прежде чем в столице Латвии появилась новая одноимённая команда. «Рига» выступает в каждом сезоне еврокубков, начиная с 2018 года, и за это время ни разу не останавливалась в первом раунде и дважды доходила до плей-офф квалификации. В 14 домашних международных матчах «Рига» проиграла лишь дважды – шотландскому «Селтику» (0:1) и мальтийскому «Хиберниансу» (0:1). При этом последние четыре встречи на своём стадионе принесли две победы и две ничьи, а в трёх из этих матчей забивали обе команды.

«Викингур» участвует в еврокубках девятый раз в истории, но всего третий раз в XXI веке. Если не считать предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов в 2022 году, «Викингур» лишь однажды в своей истории смог пройти один раунд на международной арене. Не повезло валлийскому «Нью-Сейнтс». При этом на своём стадионе «Викингур» выиграл четыре из пяти последних домашних международных матчей. «Рига» знает это и постарается сделать солидный голевой запас перед полётом в Исландию. Нас ждёт открытый футбол, поэтому есть резон поставить на тотал больше 2.5 мяча. Такая результативность наблюдалась в трёх из четырёх недавних игр с участием «Риги» и в девяти из десяти последних матчей «Викингура».

Экспресс с коэффициентом 12.90.

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