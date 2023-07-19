Прогноз на отборочный матч Лиги чемпионов «Карабах» — «Линкольн»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Карабах» — «Линкольн».

Ставка: победа «Карабаха» с форой (-2.5) за 2.03.

«Карабаху» откровенно повезло с жеребьёвкой на первом этапе квалификации Лиги чемпионов. Клуб «Линкольн» из Гибралтара в первой встрече не сумел найти аргументов против позиционного нападения, выстроенного главным тренером хозяев Гурбаном Гурбановым. Редон Джиджа и Яссин Бензия отметились точными ударами и принесли победу «Карабаху» со счётом 2:1.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Линкольн» собрал довольно пёстрый состав на Лигу чемпионов. В основе вышли представители Испании, Португалии, Ганы и Нигерии. Тем не менее гости сумели сообразить всего один удар в створ ворот, но он привёл к забитому мячу.

«Карабах» продемонстрировал в первом матче квалификации ЛЧ полное превосходство над соперником. Только невезение не позволило реализовать все свои моменты футболистам из Баку. При поддержке болельщиков они постараются исправить ошибки. Рекомендуем изучить ставку на победу «Карабаха» с форой (-2.5) за коэффициент 2.03.

Экспресс с коэффициентом 6.18.

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