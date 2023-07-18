«Карабах» — «Линкольн». Гурбанов не оставит сомнений

19 июля состоится матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Карабах» — «Линкольн». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу азербайджанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.12. Успех гибралтарцев оценён экспертами в 21.0. Ставки на ничью принимаются за 9.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги чемпионов «Карабах» — «Линкольн» 19 июля 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Карабах» — «Линкольн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

Анализ и прогноз на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Карабах» — «Линкольн» (19.07.2023)

В сентябре стартует групповой этап Лиги чемпионов. До тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. На 19 июля запланировано семь ответных встреч первого квалификационного раунда. В одной из них на стадионе «Олимпийский» в Баку «Карабах» примет «Линкольн».

В первом матче, несмотря на то что он проходил в Гибралтаре, «Карабах» одержал победу со счётом 2:1. «Линкольн» забил первым на 25-й минуте. Но это был его единственный удар в матче. В дальнейшем инициативой всецело владели азербайджанцы. Они выиграли по владению мячом. Странно, что не забили больше.

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В минувшем сезоне «Карабах» очень здорово выступил в еврокубковых турнирах, особенно в Лиге чемпионов. Ему удалось добраться до раунда плей-офф. На предыдущих стадиях «скакуны» обыграли «Цюрих» и «Ференцварош» Станислава Черчесова. Дальше не пустила «Виктория Пльзень».

С тех пор состав клуба из Агдама практически не изменился. Тренерский штаб остался прежним. Из важных потерь можно отметить разве что уход Кади Боржеса и Рамиля Шейдаева. Бразилец зимой перебрался в состав «Краснодара», а лучший бомбардир «Карабаха» летом присоединился к тайской команде «Бурирам Юнайтед».

Как показывает практика, Гурбан Гурбанов прекрасно справляется и без покинувших «скакунов» футболистов. Примечательно, что в матче с «Линкольном» забитыми мячами отметились выступающие на позициях Боржеса и Шейдаева игроки — Редон Джиджа и Яссин Бензия. Последнего тренер выпустил на поле на 61-й минуте.

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На выезде «Линкольн», скорее всего, проиграет «Карабаху» с более крупным счётом. Уровень развития футбола в Гибралтаре находится на очень низком уровне. Отражают это и результаты выступлений национальной команды на международной арене. Откровенно говоря, они просто ужасны.

За последние 20 матчей во всех официальных турнирах сборная Гибралтара не одержала ни одной победы. Ничья при этом всего одна — с Болгарией (1:1), на домашнем стадионе. За этот период времени футболисты забили только семь мячей, а сами пропустили целых 73.

Неудивительно, что в минувшем розыгрыше еврокубковых турниров «Линкольн» полностью провалился. Лигу чемпионов он покинул, уступив в первом же квалификационном раунде «Шкупи» из Северной Македонии. В первом матче, на выезде, «красные черти» проиграли со счётом 0:3. В ответном выиграли — 2:0, но избежать вылета это не помогло.

В Лиге конференций «Линкольну» также не удалось пробраться дальше первого квалификационного раунда. Он уступил «Тоболу» (0:3 по сумме двух игр). При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит победа «Карабаха» с форой (-2.5) за коэффициент 2.10.

За 36 туров в минувшем розыгрыше чемпионата Азербайджана, уровень которого на порядок выше Гибралтарского, «Карабах» уступил только дважды, а также шесть раз сыграл вничью. За этот период времени он пропустил только 25 голов, в то время как сам забил аж 91.

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Без Шейдаева и Боржеса результативность «скакунов» вероятно снизится. Хотя, может быть, и нет. Гурбан Гурбанов очень грамотно пользуется ротацией состава. Он создал замечательную конкуренцию, а также поставил «Карабаху» отличный комбинационный результативный футбол.

Специалист не боится рисковать и выделять игровое время молодёжи. В первом матче с «Линкольном» он выпустил в основе 19-летнего полузащитника Неримана Ахундзаде. Матч стал для него вторым за клуб и первым в еврокубковых турнирах. Гурбанов доверяет своим подопечным и получает соответствующую отдачу.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Карабах» — «Линкольн» 19 июля 2023 года

Если на выезде «Карабах» уверенно обыграл «Линкольн», то на домашнем стадионе он, вероятнее всего, одержит разгромную победу. Клуб из Агдама процветает под руководством Гурбанова. Даже уход лидеров не является для него существенной проблемой. У гибралтарцев намного меньше ресурсов, в разы ниже уровень первенства и гораздо хуже результаты. В международных турнирах они постоянно проигрывают и много пропускают.

Ставка: победа «Карабаха» с форой (-2.5) за коэффициент 2.10.

Экспресс с коэффициентом 6.74.

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