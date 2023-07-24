Представляем вашему вниманию прогноз на матч Первой лиги «Химки» – «Торпедо».

Ставка: победа «Торпедо» за 2.90.

«Химки» летом подписали опытного бомбардира Панченко, да и вообще старались набирать игроков с опытом игры в Первой лиге. Только в последнее время пошли аренды молодых талантов из РПЛ: Владислав Яковлев и Илья Берковский.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Торпедо» не пожалело денег на усиление: Шевченко, Шамкин, Бородин, Иванков, Бабурин, Манелов и Калугин пришли не бесплатно. А вот за толкового нападающего Филиповича и полузащитника Москвичёва платить не пришлось.

Команда Андрея Талалаева неудачно стартовала в Первой лиге. Равная игра и поражение в два мяча от «Тюмени», которая только повысилась в классе — не такого результата ждали от «Химок». Хозяева пока продолжают играть так же, как в концовке проваленного прошлого сезона, когда они вылетели из РПЛ. Предсезонка тоже не радовала результатами. Ничего хорошего в адрес хозяев пока сказать не получится.

«Торпедо», наоборот, стартовало уверенно, забив два мяча в ворота махачкалинского «Динамо». Соперник в прошлом сезоне отличался надёжной игрой в обороне, но автозаводцы уже в первом тайме подобрали к ней ключи. Гости наконец-то начали стабильно забивать, работа Клотета и прогресс команды под его руководством видны невооружённым глазом.

Команда Жозепа Клотета на старте сезона смотрится лучше соперника, у которого из козырей в этом матче только статус домашнего поля. Вряд ли он сильно поможет «Химкам», перестройка которых затянулась и пока ни во что хорошее не переросла. Предлагаем поставить на победу «Торпедо» за 2.90.

Экспресс с коэффициентом 6.09.

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