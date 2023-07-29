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«Ростов» — «Зенит»: прогноз Андрея Тихонова на игру второго тура РПЛ

«Ростов» — «Зенит»: прогноз Андрея Тихонова на игру второго тура РПЛ
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Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит».

Ставка: «Ростов» не проиграет за 2.25.

«У «Ростова» есть серьёзные проблемы с составом, но, несмотря на это, у команды серьёзный характер, сплочённость. Ей не привыкать к невзгодам, и пока у неё в новом сезоне две победы. У «Зенита» тоже свои потери в составе — ушёл Малком, лучший игрок прошлого сезона. Ушёл Кузяев. Много новичков, пока нет уверенности в сыгранности команды. Дома «Ростов» вполне способен оказать достойное сопротивление и добиться минимум ничьей», — сказал Тихонов.

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
29 июля 2023, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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