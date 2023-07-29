«Ростов» — «Зенит»: прогноз Андрея Тихонова на игру второго тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит».

Ставка: «Ростов» не проиграет за 2.25.

«У «Ростова» есть серьёзные проблемы с составом, но, несмотря на это, у команды серьёзный характер, сплочённость. Ей не привыкать к невзгодам, и пока у неё в новом сезоне две победы. У «Зенита» тоже свои потери в составе — ушёл Малком, лучший игрок прошлого сезона. Ушёл Кузяев. Много новичков, пока нет уверенности в сыгранности команды. Дома «Ростов» вполне способен оказать достойное сопротивление и добиться минимум ничьей», — сказал Тихонов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Экспресс с коэффициентом 8.41.

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