«Ростов» — «Зенит»: прогноз Андрея Тихонова на игру второго тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит».
Ставка: «Ростов» не проиграет за 2.25.
«У «Ростова» есть серьёзные проблемы с составом, но, несмотря на это, у команды серьёзный характер, сплочённость. Ей не привыкать к невзгодам, и пока у неё в новом сезоне две победы. У «Зенита» тоже свои потери в составе — ушёл Малком, лучший игрок прошлого сезона. Ушёл Кузяев. Много новичков, пока нет уверенности в сыгранности команды. Дома «Ростов» вполне способен оказать достойное сопротивление и добиться минимум ничьей», — сказал Тихонов.
Экспресс с коэффициентом 8.41.
«Динамо» заинтересовано в подписании полузащитника «Бенфики» Шикинью.
Сычёв: рискну предположить, что в новом сезоне РПЛ будет новый чемпион.
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