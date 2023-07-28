«Ростов» — «Зенит». Семак будет скучать по Малкому

Потому что креатива в атаке станет меньше.

29 июля состоится матч РПЛ «Ростов» — «Зенит». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех ростовчан оценивается в 5.25. На ничью дают коэффициент 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит» 29 июля 2023 года

Букмекеры сомневаются, что игра РПЛ «Ростов» — «Зенит» может получиться результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 мяча оцениваются коэффициентом 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.81.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит» (29.07.2023)

Вслед за матчами Кубка России подоспел 2-й тур РПЛ. 29 июля «Ростов» принимает на домашнем стадионе «Зенит». Начало игры в 20:00 мск. Валерий Карпин вновь оказался в центре новостей, шокировав СМИ на пресс-конференции после игры Кубка России с «Рубином». Тренер рассказал, что хотел выпустить на поле в этом матче исключительно молодых игроков из клубной академии.

Он был готов проиграть со счётом 0:10, но привлечь внимание руководства РФС к проблемам «Ростова». Поскольку регламент Кубка не позволял использовать более пяти футболистов из дубля, Валерий Георгиевич оставил свой коварный план без исполнения.

ЦСКА этим летом пытался приобрести Тюкавина.

Проблема «Ростова» состоит в том, что несколько футболистов, которые пополнили клуб в межсезонье, оказались вне заявки. Задолженность по расчёту за трансфер игрока Альмквиста перед «Норчёппингом» вышла на уровень ФИФА, и организация отреагировала на жалобу скандинавов баном на регистрацию новичков для ростовчан.

Карпину пришлось вернулся к старому составу, который доказал свою жизнеспособность и одержал победу во второй игре сезона. Ростовчане выиграли у «Рубина» со счётом 1:0, а победный мяч забил Иван Комаров. Получается, что «Ростов» выполнил две задачи сразу — набрал три очка и сохранил силы ведущих игроков для матча с «Зенитом».

Удивительно, но испытывает некоторые проблемы с составом и Сергей Семак. Казалось, что уход одного или двух игроков не скажется на выступлении команды, но выпали сразу две системообразующих детали тактической схемы «Зенита».

Давид Сильва завершил карьеру в возрасте 37 лет.

Малком отправился покорять Саудовскую Аравию в составе клуба «Аль-Хиляль», а его соотечественник Вендел настойчиво требует трансфера во «Фламенго». Теперь у Семака нет креатива в нападении и быстрого продвижения мяча в середине поля.

Это вызов для тренера, который привык доминировать в РПЛ за счёт более высокого уровня исполнителей. Теперь Семаку предстоит искать среди резервистов новых бразильцев, способных заменить потери. Возможно, что появится шанс у футболистов со скамейки запасных.

С «Пари НН» подопечные Семака с горем пополам справились, обыграв неуступчивого соперника со счётом 2:0. Справедливости ради отметим, что до удаления защитника нижегородцев в атаках у «Зенита» мало что получалось.

Будет интересно понаблюдать, как выкрутится из сложного положения Семак и какой вектор развития выберет руководство «Зенита». Привлекать и удерживать в составе амбициозных легионеров без участия клуба в еврокубках становится проблематично.

Клубы находятся в стадии перестройки, поэтому общекомандное взаимодействие далеко от идеального. Весьма вероятно, что «Ростов» сконцентрирует силы в обороне и будет искать шанс для взятия ворот соперника на контратаках. При таком сценарии игра вряд ли окажется результативной. Рекомендуем обратить внимание на тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.01.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит» 29 июля 2023 года

Карпин и Семак оказались в схожей ситуации. Тренерам необходимо время, чтобы наладить взаимосвязь между игроками и перестроить тактическую схему. В таком случае чаще всего страдает позиционное нападение. «Зенит» лишился главного креативщика в атаке и теперь создавать голевые моменты чемпиону будет сложней. В игре не просматривается больше двух забитых мячей, на что и поставим.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.01.

Экспресс с коэффициентом 8.98.

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон перешёл в саудовский «Аль-Иттифак».

Прогноз на матч «Рубин» — «Оренбург» с коэффициентом 2.31.

Гендиректор «Сочи» опроверг слухи об интересе к Черчесову.

Прогноз на матч «Ростов» — «Зенит» с коэффициентом 4.00.