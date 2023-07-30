«Ахмат» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч РПЛ в Грозном

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — ЦСКА.
Ставка: ЦСКА не проиграет и ТБ 1.5 за 1.75.
«РПЛ разгоняется. Рассмотрим матч «Ахмат» — ЦСКА. Не очень приятный старт получился у «Ахмата». Сначала проиграл дома в РПЛ, а затем уступил в Кубке России «Зениту».
ЦСКА также плохо начал чемпионат, но затем в Кубке нокаутировал команду своего бывшего игрока Иржи Ярошика. Но я бы не делал больших выводов из этого. Просто так сложилось в матче с «Оренбургом», быстрое удаление.
«Ахмат» — команда более опытная, но и ЦСКА за последние годы научился играть с грозненцами. ЦСКА наверняка едет за очками, потому что две подряд «баранки» в чемпионате — это странно для ЦСКА.
Мой прогноз — ЦСКА не проиграет и ТБ (1.5). Думаю, что армейцы выиграют со счётом 2:0 или даже 2:1, а может быть и ничья 1:1», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 10.92.
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