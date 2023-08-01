«Милан» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на товарищеский матч

Футбольный журналист Александр Вишневский дал прогноз на товарищеский матч «Милан» — «Барселона».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.85.

«Это будет третий матч для этих команд в США. Стоит отметить, что все игры были результативными.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Барселона» даже при нынешней плохой форме Роберта Левандовски умудряется забивать в каждом матче по три гола. «Барса» забила три «Арсеналу», но проиграла 3:5, а также забила три в ворота «Реала», но и там могла уступить, так как было очень много попаданий в штангу и в каркас. Мне кажется, что в матче с мадридцами каталонцы не наиграли на победу, не говоря уже о крупной победе.

В этой игре я снова поставлю на большое количество голов. «Барса» много забивает и позволяет создавать много моментов у своих ворот.

«Милан» проиграл свой матч с «Реалом» (2:3). Потом был матч с «Ювентусом», где миланцы уступили в серии пенальти, а в основное время была ничья 2:2. Мне кажется, что и в этой игре можно поставить на тотал больше, но для большего коэффициента стоит добавить ещё и «обе забьют». Также стоит рассмотреть ставку на ТБ 3», — сказал Вишневский.

Экспресс с коэффициентом 18.00.

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