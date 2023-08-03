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Прогноз на игру предсезонного турнира СКА — «Адмирал»

Прогноз на игру предсезонного турнира СКА — «Адмирал»
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч предсезонного турнира СКА – «Адмирал».

Ставка: победа СКА с форой (-2.5) за 2.29.

СКА снова начинает подготовку к новому сезону с большими перспективами. В прошлом сезоне номинальные хозяева стали абсолютно лучшей командой чемпионата и единственной, кто набрал больше 100 очков. Тем не менее к долгожданному титулу это не привело – в финале конференции сильнее был ЦСКА, который в итоге трофей и забрал. Теперь санкт-петербуржцы предпримут ещё одну попытку, состав укрепился, и главный тренер Роман Ротенберг не только всё ещё у руля, но и продлил контракт.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В товарищеских матчах редко приходится ждать от команд максимальных скоростей, однако СКА намерен сразу же обозначить свои намерения. Тем более что в соперниках «Адмирал», который обыграл фаворита в последнем очном матче. «Моряки» будут играть очень осторожно, они и без того всегда ставили на оборону, а теперь без лучшего игрока выбора иного нет.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
03 августа 2023, четверг. 15:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В пяти последних матчах «Адмирал» не пропускал больше трёх шайб, но и сам лишь раз забил больше гола. СКА это не остановит, в четырёх последних очных играх он забросил 21 шайбу, что в среднем больше пяти за встречу. Поэтому рассмотрим победу СКА с форой (-2.5) с коэффициентом 2.29.

Экспресс с коэффициентом 7.05.

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