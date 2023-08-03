Прогноз на игру предсезонного турнира СКА — «Адмирал»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч предсезонного турнира СКА – «Адмирал».

Ставка: победа СКА с форой (-2.5) за 2.29.

СКА снова начинает подготовку к новому сезону с большими перспективами. В прошлом сезоне номинальные хозяева стали абсолютно лучшей командой чемпионата и единственной, кто набрал больше 100 очков. Тем не менее к долгожданному титулу это не привело – в финале конференции сильнее был ЦСКА, который в итоге трофей и забрал. Теперь санкт-петербуржцы предпримут ещё одну попытку, состав укрепился, и главный тренер Роман Ротенберг не только всё ещё у руля, но и продлил контракт.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В товарищеских матчах редко приходится ждать от команд максимальных скоростей, однако СКА намерен сразу же обозначить свои намерения. Тем более что в соперниках «Адмирал», который обыграл фаворита в последнем очном матче. «Моряки» будут играть очень осторожно, они и без того всегда ставили на оборону, а теперь без лучшего игрока выбора иного нет.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open 03 августа 2023, четверг. 15:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

В пяти последних матчах «Адмирал» не пропускал больше трёх шайб, но и сам лишь раз забил больше гола. СКА это не остановит, в четырёх последних очных играх он забросил 21 шайбу, что в среднем больше пяти за встречу. Поэтому рассмотрим победу СКА с форой (-2.5) с коэффициентом 2.29.

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