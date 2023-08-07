Прогноз на матч Первой лиги «Арсенал» — «Енисей» с коэффициентом 7.50

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Первой лиги «Арсенал» — «Енисей».

Ставка: 0:0 за 7.50.

«Арсенал» в матче предыдущего тура крупно уступил лидеру Первой лиги – «Акрону» (1:5). Эта игра стала прорывом для тульской команды. Ведь первые две встречи подопечные Александра Сторожука сыграли с одинаковым счётом 0:0 – в соперниках были «Ленинградец» и «Динамо» из Махачкалы. Тульская команда по-прежнему считается командой-загадкой сезона, ведь у клуба сменилось руководство и спонсор, и это не могло не отразиться на состоянии команды. Отметим, что за последние шесть официальных матчей «Арсенал» забил только один гол.

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Отметим также, что «Арсенал» и «Енисей» редко играют друг с другом, но их очные матчи чаще всего выходят упорными и не очень зрелищными. В шести из восьми последних таких игр забивала только одна из команд, а общее число голов не превышало двух.

«Енисей» после стартовой победы над «Кубанью» (2:1) проиграл две следующие встречи с одинаковым счётом 0:1. При этом соперники у подопечных Эдуарда Штейнбрехера были не самые сильные – «Ленинградец» и «Тюмень». Таким образом, за шесть последних официальных матчей красноярцы тоже отметились только одним забитым мячом. В предстоящей встрече двух команд, у которых явные проблемы в нападении, можно поставить на нулевую ничью.

Экспресс с коэффициентом 20.73.

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