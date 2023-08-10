«Ахмат» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Балтика» во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.
Ставка: победа «Ахмата» за 2.15.
«Ахмат» наконец-то выиграл, выиграл на выезде в тяжёлом матче у «Сочи». Надёжно команда сыграла во втором тайме, отобороняв результат, добытый в первой половине. А «Балтика» тоже одержала свою первую победу в чемпионате после возвращения, обыграв «Факел» — 2:1. Второй гол был прекрасен — после изящной комбинации. Ну и вообще, «Балтика» смотрится очень достойно на старте сезона: команда хорошо готова физически, хорошо бежит, хорошо борется. И здесь чем-то «Балтика» напоминает «Ахмат» или сам «Ахмат» напоминает «Балтику».
«Ахмат» играет дома, и пока у него с домашними матчами не очень здорово складывается, особенно если вспомнить игру с ЦСКА с тремя пенальти. Но в целом «Ахмат» показывает весьма неплохое качество игры. Как сказал Сергей Ташуев, если бы не ошибочки в обороне… Если удастся их избежать, то, конечно, «Ахмат» сильнее, чем «Балтика», плюс играют у себя дома. «Ахмат», мне кажется, тоже делает определённую ставку на Кубок России, а «Балтике» надо сосредоточиться на чемпионате», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 17.22.
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