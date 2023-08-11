«Урал» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» – «Спартак» в 4-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 за 2.06.

«4-й тур РПЛ стартует матчем в Екатеринбурге: «Урал» принимает московский «Спартак». И если «Урал» выигрывает у «Спартака», а этого исключать нельзя, если учесть нынешнее состояние уральцев и их игру, то команда выйдет на чистое первое место до момента матча «Оренбург» — «Краснодар». Чем не мотивация для команды Виктора Гончаренко? И как для бывшего тренера ЦСКА для Гончаренко любой матч со «Спартаком», разумеется, имеет особый подтекст, особую принципиальность.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но «Спартак» сейчас хороший — одержал пять побед в пяти матчах, где-то со скрипом, тяжело и драматично, как в фестивале невиданной щедрости в матче с «Пари НН» на неделе в Кубке. Тяжёлые матчи были и с «Балтикой», и с «Оренбургом». Может быть, чуть проще игралось «Спартаку» против «Краснодара». Атака у «Спартака» восхитительная, «Спартак» летит, «Спартак» очень хорош впереди. В обороне пока по-прежнему «на ноль» сыграть не удаётся.

Самый банальный прогноз на эту встречу – «обе забьют», ну или, например, победа «Спартака», с учётом его нынешней формы. Но, мне кажется, с учётом взаимодействия игроков «Спартака», с учётом его скамейки, того, как выходят с неё люди и усиливают игру в каждом матче, можно пробовать сыграть вариант — «Спартак» забьёт больше 1.5 мяча». Здесь дают хороший коэффициент 2.06. Пока «Спартак» не подводил в этом смысле. Думаю, что не должен подвести и в Екатеринбурге», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 17.22.

Мбаппе может пропустить все августовские матчи «ПСЖ» в чемпионате Франции.

«Реал Сосьедад» предложил «Динамо» € 11 млн за Захаряна.

«ПСЖ» не продаст Неймара дешевле, чем за € 150 млн.