Представляем вашему вниманию прогноз на матч Примеры «Альмерия» — «Райо Вальекано».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.78.

«Альмерия» в прошлом сезоне с трудом спаслась от вылета, опередив «Вальядолид» всего на одно очко. Большого прогресса от неё ждать не стоит, даже с учётом неплохого усиления, состав хозяев остаётся максимально скромным. Результаты во время предсезонки были такими же.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот «Райо», который был крепким середняком, даже с кое-какими амбициями, стал гораздо слабее и в новом сезоне должен будет задуматься о выживании. С атакой у гостей точно будут проблемы, если только де Томас вдруг не вернёт былую форму.

К «Альмерии» в плане атаки тоже хватает вопросов, непохоже, чтобы команда Руби на старте сезона много забивала. Скорее, ей придётся больше полагаться на защиту. При таких раскладах интересно смотрится ставка на тотал меньше 2.5 мяча за 1.78.

Экспресс с коэффициентом 17.22.

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