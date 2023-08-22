Прогноз на игру отбора Лиги чемпионов «Рейнджерс» — ПСВ

Представляем вашему вниманию прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Рейнджерс» — ПСВ.

Ставка: победа ПСВ за 2.40.

ПСВ минувший розыгрыш Эредивизии завершил в статусе вице-чемпиона. Также «крестьяне» победили в Кубке Нидерландов, обыграв в финале «Аякс» (1:1, 3:2 по пен.). Из-за разногласий с руководством клуба Руд ван Нистелрой покинул пост главного тренера, который вскоре занял Петер Бош.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Клуб из Эйндховена мощно начал новый сезон под началом нового тренера, выиграв во всех пяти официальных матчах с суммарным счётом 13:3, в половине голов команды принял непосредственное участие Люк де Йонг — забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

«Рейнджерс» провалился в прошлом еврокубковом сезоне, завершив выступления на групповой стадии Лиги чемпионов с шестью поражениями в пассиве при суммарном счёте 2:22. Вскоре после этого Джованни ван Бронкхорст покинул пост главного тренера, а доигрывали сезон «плюшевые мишки» уже под началом Майкла Била. В шотландском Премьершипе команда не снискала дивидендов, завершив турнирную дистанцию вновь на второй строчке. Учитывая летние изменения в составе, в частности в атакующем блоке, есть большие сомнения в том, что в текущем сезоне команде удастся улучшить прошлогодний результат. Неубедительный старт лишь подкрепляет это суждение.

Рекомендуем ставку на победу ПСВ за 2.40.

Экспресс с коэффициентом 5.14.

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