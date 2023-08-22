«Текстильщик» – «Амкал»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Текстильщик» – «Амкал» во 2-м раунде Пути регионов Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Текстильщика» с форой (0) за 1.90.

«Кубок России Путь регионов. И продолжают выступление в Кубке России команды из Медийной лиги — «Амкал» и «2Drots». Победитель МФЛ-3 «Родина-Медиа» сошла с дистанции, проиграв крупно вологодскому «Динамо», но старожилы медиафутбола свой путь продолжают.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Амкал» сыграет на выезде в Иваново против «Текстильщика», который возглавляет Игорь Колыванов. Второй год подряд везет Иваново сыграть с медийной командой. В прошлом году не справились с «2Drots» в основное время, тяжелый матч, но в серии пенальти прошли. Мне кажется, определенные выводы должны быть сделаны. «Текстильщик» имел колоссальное преимущество, но позволили сопернику после стандарта забить и потом свою кучу моментов не реализовали. Я думаю, что Колыванов уже будет готов совершенно иначе к медийной команде.

«Амкал» располагает хорошим подбором игроков, интересным тренерским штабом. Но, мне кажется, «Текстильщик» не по зубам нынешнему «Амкалу». Да, «Текстильщик» идет не очень ровно во 2-й лиге в своей группе «Серебро» лиги А: команда на 6 -м месте. И пока у «Текстильщика» только 1 домашняя победа — над пермским «Амкаром». С «Амкалом» играют, а «Амкар» уже дома обыграли. Видите, какая разница всего в одной букве.

Непростые соперники по группе «Серебро» во 2-й лиге у «Текстильщика». Неудивительно, что команда играет неровно. Правда, при этом у «Текстильщика» всего одно поражение – в 1-м туре от белгородского «Салюта» — 0:4. Все остальные матчи были «низовые» и заканчивались вничью 0:0 или 1:1. Команда хорошо играет в обороне, а в атаке наверняка что-то свое подкараулит.

Мой прогноз в этой паре – «Текстильщик» с форой (0) за 1,9. Более рискованный вариант, конечно, сыграть чистую победу «Текстильщика» за 2,58. У букмекеров команды идут в паритете, фаворита здесь нет. Но мой прогноз: дальше пройдет «Текстильщик» — либо чистая победа, либо с (0), с подстраховочкой», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 5.14.

«Аль-Ахли» хочет купить у «Атлетико» де Пауля.

Арсен Захарян: ни секунды не сомневался перед переходом в «Реал Сосьедад».

Федун: «Зенит» уже не будет лидировать так, как в прошлом сезоне.