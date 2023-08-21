«Текстильщик» — «Амкал». Любители или всё-таки профессионалы?

Матчи с клубом из Медиалиги всегда получаются зрелищными. Этот не станет исключением.

22 августа состоится матч Кубка России «Текстильщик» — «Амкал». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.45. Успех клуба из Медиалиги оценивается в 2.75. На ничью дают коэффициент 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Текстильщик» — «Амкал» 22 августа 2023 года

Аналитики предполагают, что игра Кубка России «Текстильщик» — «Амкал» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен за 1.24. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.65.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Текстильщик» — «Амкал» (22.08.2023)

На 22 августа запланировано несколько матчей 1/128 финала Кубка России. Наиболее интригующая встреча ожидается между «Текстильщиком» и «Амкалом». Начало игры — в 19:00 мск. Решение привлечь к участию в турнире клубы из Медиалиги оправдало себя. С точки зрения популярности матчи с участием клубов 2DROTS, «Амкал» и «Родина Медиа» вызвали высокий интерес болельщиков.

1250 зрителей наблюдали с трибун за игрой «Красного Знамени» с «Амкалом» на предыдущей стадии. Они явно не ушли разочарованными после финального свистка арбитра. Футболисты выдали великолепный матч. Могут быть претензии к уровню исполнения различных технических элементов, но вот страсти хватило сполна.

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Победу со счётом 3:2 одержал «Амкал», несмотря на то что с 76-й минуты был вынужден играть вдесятером после удаления Арсения Левшука. Футболист получил два предупреждения и оставил своих партнёров в крайне сложном положении.

Хотя подопечные Виталия Миллера и вели к моменту удаления со счётом 3:1, но инициативой уже владел соперник и оказывал давление на защиту. На 85-й минуте голкипер Владимир Мухин не справился с ударом Дмитрия Вансовича.

Однако отсутствие концентрации при реализации опасных моментов не позволило футболистам из Ногинска сравнять счёт. «Амкал» с огромным трудом преодолел первый барьер в Кубке России, но это нисколько не омрачило праздник для футболистов и болельщиков представителя Медийной футбольной лиги.

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Следующим соперником «Амкала» в Кубке России станет «Текстильщик». Клуб из Иваново выступает во Второй лиге А. Команда не радует болельщиков хорошими результатами, располагаясь на шестой строчке турнирной таблицы. Она записала в актив семь очков по итогу шести матчей.

При анализе игры «Текстильщика» сразу бросается в глаза низкая результативность — в пяти последних встречах с участием команды забито не больше двух мячей. Явный акцент на оборону и минимальное участие футболистов в атакующих действиях — позиционное нападение явно не относится к числу их козырей.

Зато «Амкал» довольно гибкая в тактическом плане команда. Главному тренеру не составляет труда менять схемы и расстановки, подстраиваясь под соперника. На выезде Прокоп и его партнёры не останутся без поддержки болельщиков. Фанаты в социальной сети собирают внушительную группу для поездки в Иваново. Весьма вероятно, что футболисты из Медиалиги будут действовать в атакующем стиле. Рекомендуем обратить внимание на тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.80.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Текстильщик» — «Амкал» 22 августа 2023 года

Перед матчем Кубка России «Амкал» получил заряд оптимизма. Никита Дубчак, он же Дубиньо, в матче с «Родина Медиа» забил два мяча. Голы стали дебютными для него. Наверняка Никита захочет отметиться точным ударом и в Кубке России. Поэтому ждём открытой атакующей игры от участника Медиалиги, в которой будет больше двух забитых мячей, на что и поставим.

Ставка: тотал больше 2.5 за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 17.85.

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