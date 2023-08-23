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«Муром» — 2DROTS: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

23 августа состоится матч Кубка России «Муром» — 2DROTS. Начало – в 19:00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».

Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.35. Успех хозяев оценивается в 3.00. На ничью дают коэффициент 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналитики предполагают, что игра Кубка России «Муром» — 2DROTS может получиться результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен за 1.21. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.68.

Экспресс с коэффициентом 6.38.

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