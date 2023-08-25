«Факел» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.93.

«Лидер РПЛ «Краснодар», оступившись в последнем туре и упустив победу в матче с «Локомотивом», отправляется в гости к «Факелу». Воронежцы наконец-то одержали первую победу в РПЛ, сложную победу — в большинстве дожали «Пари НН» в предыдущем туре. Дома всегда, конечно, «Факел» играет агрессивно при мощной поддержке своих болельщиков. Это и так всем известно, и так всем понятно. Но есть мастерство, есть желание и самоотдача… И вот что здесь перевесит – вопрос.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Конечно, класса и квалификации больше у «Краснодара». Если «Краснодар» не допустит тех ошибок, которые допустил в прошлом сезоне в Воронеже, когда вёл с разницей в два мяча и умудрился упустить победу, которая была в руках, то должно быть у южан всё нормально. Просто «Краснодар» сейчас в хорошем состоянии, в хорошей форме, он умеет сыграть на результат, а исполнители «Краснодара» сделают разницу.

Мне кажется, как бы «Факел» ни был заряжен, как бы ни был агрессивен, «Краснодар» сильнее. Хороший коэффициент на победу «Краснодара» — 1,93. Я здесь верю в гостей и думаю, что «Краснодар» одержит победу», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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