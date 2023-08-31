Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Астон Вилла» – «Хайберниан».

Ставка: ТБ 3.5 за 1.96.

В этом матче интриг, связанных с результатом, практически не осталось. Только чудо или невероятная результативность вместе с идеальной игрой в обороне поможет «Хайберниану» пройти дальше. Поэтому основной вопрос игры в том, насколько серьёзной будет мотивация хозяев. Унаи Эмери рисковать сейчас смысла мало, так как в АПЛ дела пока идут не слишком хорошо, а впереди важнейшая встреча с «Ливерпулем» на выезде.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мало сомнений, что главный тренер внесёт существенные коррективы в основной состав, предоставив игровое время запасным футболистам. И такое решение позволяет поверить не только в возможную победу гостей, но и в большое количество голов. С первым пунктом сложнее, так как шотландский клуб нынче в очень плохом состоянии – много травм у ведущих игроков, а на выезде он не может победить на протяжении девяти матчей подряд.

Тем не менее отступать бело-зелёным некуда, им в любом случае придётся идти в атаку, стараясь забить как можно больше. «Астон Вилла» не будет против такого сценария, ведь она сама великолепно реализовывает моменты на контратаках. Таким образом уверенно берём тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 1.96.

Экспресс с коэффициентом 5.89.

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