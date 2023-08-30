«Астон Вилла» — «Хиберниан». Опять в одну калитку?

Первая встреча закончилась победой «львов» со счётом 5:0 на выезде. От этой ждём похожего результата.

31 августа состоится матч плей-офф квалификации Лиги конференций «Астон Вилла» — «Хиберниан». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «львов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.14. Шансы «гибридов» оценили в 18.0. Ставки на ничью принимаются за 9.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Астон Вилла» — «Хиберниан» 31 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Астон Вилла» — «Хиберниан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35. Поставить на «обе забьют» можно за 2.40.

Анализ и прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Астон Вилла» — «Хиберниан» (31.08.2023)

Подходит к концу квалификация Лиги конференций. Осталось провести заключительные матчи, чтобы определились все участники основного турнира. 31 августа 2023 года на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме пройдёт матч между «Астон Виллой» и «Хиберниан». Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Минувший сезон чемпионата Англии выдался для «львов» непростым. По итогам они заняли лишь седьмую строчку, опередив ближайшего преследователя всего на одно очко. Если бы не победа в заключительном туре над «Брайтоном», то команда осталась бы без еврокубков. Клубы, занявшие седьмое место в АПЛ, автоматически попадают в финальный раунд плей-офф квалификации ЛКФ.

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Если у «вилланов» всё так просто, то «Хиберниану» пришлось пробивать себе дорожку в этот этап. Сначала шотландская команда прошла «Интер Клуб Эскальдес» по сумме двух встреч – 7:3. Стоит отметить, что на выезде «гибриды» потерпели поражение – 1:2. В следующем раунде клуб дома победил «Люцерн» со счётом 3:1, а в гостях сыграл вничью – 2:2.

Однако в первом матче с «Астон Виллой» «зелёных» не спасли даже домашние трибуны. «Вилланы» моментально обозначили границы между уровнями команд. Уже после первого тайма англичане вели со счётом 3:0, а во втором забили ещё два мяча, выиграв – 5:0. Колоссальное преимущество «львов» во всех статистических показателях. Они владели мячом 70%, нанесли 13 ударов и восемь – в створ ворот, при всего одном от соперника.

Команда Унаи Эмери в межсезонье усилилась, подписав таких футболистов, как Мусса Диаби из «Байера», Пау Торрес из «Вильярреала», Юри Тилеманс из «Лестера». Однако сезон в АПЛ «вилланы» начали с разгромного поражения «Ньюкаслу» со счётом 1:5. Единственный мяч за «Астон Виллу» забил как раз новичок – Диаби.

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В следующих двух турах чемпионата Англии «львы» собрались с силами и одержали победы. Они разгромили «Эвертон» со счётом 4:0 и обыграли «Бёрнли» — 3:1. Таким образом, подопечные Унаи Эмери в трёх последних официальных матчах забивают не меньше трёх мячей. Продолжат ли эту тенденцию? Запросто!

«Хиберниан», видимо, бросил все свои силы на квалификацию в Лигу конференций. Цель оправдывает средства, но все надежды рухнули после поражения в первой игре от «Астон Виллы». Клуб, вероятно, не получит путёвку в еврокубки, а дополнительно должен спасать сезон. Он находится на последнем месте в таблице чемпионата Шотландии. За три матча он не набрал ни одного очка.

Сразу после крупного проигрыша «вилланам» «гибриды» уступили «Ливингстону» со счётом 2:3. Таким образом, за две последние игры они пропустили восемь голов – невероятно!

Даже при отсутствии мотивации на ответный матч у «львов», при ротации половины состава и цели просто отыграть «на ноль» «Хиберниан» с большой долей вероятности ждёт разгромное поражение. В любом состоянии при своих болельщиках «вилланы» должны забивать минимум три мяча в ворота разобранного соперника. Предлагаем ставку на индивидуальный тотал «Астон Виллы» больше 3 мячей за 2.16.

Прогноз и ставки на матч «Астон Вилла» — «Хиберниан» 31 августа 2023 года

Унаи Эмери может пойти на ротацию после победы в первой игре с крупным счётом 5:0, но даже молодёжь «Астон Виллы» будет всерьёз настроена при домашних трибунах. В последних трёх официальных встречах «львы» пробивали индивидуальный тотал больше 2.5 мяча, а «Хиберниан» пропустил за две игры восемь голов. Думается, «вилланы» вновь забьют немало, и на это стоит сделать ставку.

Ставка: индивидуальный тотал «Астон Виллы» больше 3 мячей за 2.16.

Экспресс с коэффициентом 10.58.

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