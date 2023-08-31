Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Прогноз на матч Лиги конференций ПАОК — «Хартс»

Прогноз на матч Лиги конференций ПАОК — «Хартс»
Аудио-версия:
Комментарии

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций ПАОК – «Хартс».

Ставка: обе забьют за 1.96.

В этой паре интрига по-прежнему жива и находится на прежнем уровне. ПАОК достиг минимальной цели в матче на выезде, однако нельзя сказать, что греческий клуб играл слишком уверенно. «Хартс» на старте сезона вынужден справляться с большим количеством кадровых потерь, которые напрямую влияют на результаты, но пока гости всерьёз не проваливались.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Даже неделю назад они ни в чём не уступали сопернику и даже выходили вперёд в счёте, но гол был отменён. Теперь же им предстоит очень сложная задача, но доставить проблем фавориту шотландцы должны. ПАОК допускает довольно много брака в опорной зоне, Магомед Оздоев старается подчищать, но в одиночку предотвращать опасные контратаки не получается.

Лига конференций . Раунд плей-офф. 2-й матч
31 августа 2023, четверг. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Не начался
Хартс
Эдинбург, Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Только в одном из пяти последних матчей на выезде во всех турнирах «Хартс» не смог забить, поэтому минимум один гол в Греции он оформит наверняка. Основной ставкой рассмотрим обе забьют с коэффициентом 1.96.

Экспресс с коэффициентом 5.89.

«Динамо» интересуется защитником «Крыльев Советов» Солдатенковым.

«Динамо» готовит новое предложение по защитнику «Эспаньола» Монтесу.

Есть повод сыграть классно:
ПАОК — «Хартс». Оздоев накажет шотландцев за отказ в визе
ПАОК — «Хартс». Оздоев накажет шотландцев за отказ в визе
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android