Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций ПАОК – «Хартс».
Ставка: обе забьют за 1.96.
В этой паре интрига по-прежнему жива и находится на прежнем уровне. ПАОК достиг минимальной цели в матче на выезде, однако нельзя сказать, что греческий клуб играл слишком уверенно. «Хартс» на старте сезона вынужден справляться с большим количеством кадровых потерь, которые напрямую влияют на результаты, но пока гости всерьёз не проваливались.
Даже неделю назад они ни в чём не уступали сопернику и даже выходили вперёд в счёте, но гол был отменён. Теперь же им предстоит очень сложная задача, но доставить проблем фавориту шотландцы должны. ПАОК допускает довольно много брака в опорной зоне, Магомед Оздоев старается подчищать, но в одиночку предотвращать опасные контратаки не получается.
Только в одном из пяти последних матчей на выезде во всех турнирах «Хартс» не смог забить, поэтому минимум один гол в Греции он оформит наверняка. Основной ставкой рассмотрим обе забьют с коэффициентом 1.96.
Экспресс с коэффициентом 5.89.
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