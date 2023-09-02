«Урал» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 2 сентября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» – «Ахмат» в 7-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.82.

«7-й тур РПЛ открывается матчем в Екатеринбурге: «Урал» сыграет против набравшего ход «Ахмата». После смены тренера у «Ахмата» две победы и ничья в Москве со «Спартаком». Мирослав Ромащенко поддерживает то, что было неплохо заложено Сергеем Ташуевым, и где-то даже старается развивать «Ахмат» по-новому.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Урал» — команда очень организованная, но последние игры откровенно ему не удаются, и определённый спад у команды Виктора Гончаренко наметился. Но редко когда дома «Урал» уходит с поля без забитого мяча. А в последних матчах «Урал» играл на выезде из-за Универсиады, которая была в Екатеринбурге.

«Ахмат» — команда очень бегущая, команда с хорошим подбором игроков впереди. «Урал» может этим воспользоваться, где-то чуть запрессинговав соперника. «Ахмат», кстати, тоже неплохо себя проявляет в прессинге.

Я думаю, что вариант «обе забьют» в Екатеринбурге вполне жизнеспособный. На нём и остановлюсь. Коэффициент – 1.82», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 4.10.