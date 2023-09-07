Сербия — Венгрия: прогноз Константина Генича на матч квалификации Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич дал прогноз на матч Сербия – Венгрия в квалификации Евро-2024.

Ставка: ТБ 2 за 1.75.

«Очень любопытный матч нас ждёт в группе G. Встреча лидеров, борьба за первое место. Венгрия сыграет с Сербией, и этот матч, соответственно, пройдёт в Сербии в Белграде на стадионе Райко Митича. Обе команды сейчас идут с семью набранными очками. Венгры впереди, потому что они имеют лучшую разницу забитых и пропущенных – 5:0. Венгры обыграли сборную Болгарии и сборную Литвы всухую. Сербы — вторые, потому что один мяч пропустили.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У сербов, даже несмотря на отъезд Митровича в Саудовскую Аравию, всё в порядке с группой атаки. И он как забивал в «Фулхэме», так и продолжает забивать в Саудовской Аравии, в недавнем матче сделал хет-трик.

Венгры, как мы видели по последним годам, команда очень смелая, с итальянским тренером Марко Росси, с очень хорошим и очень плотным подбором игроков. Многое здесь стоит на кону для венгерской команды.

С учётом того, что венгры неплохо играют в обороне и ещё ни одного мяча не пропустили, кажется, что матч должен быть «низовым». Важен результат и для Сербии, и для Венгрии. А венграм важно не проиграть, чтобы сохранить первое место в группе. Но сербы дома при мощнейшей поддержке своих болельщиков, плюс команда такая бесшабашная, любящая играть в атаку. Думаю, что здесь голы должны быть. Я сыграл бы с расходом «тотал больше 2 мячей» за 1.75. Мне кажется, сербы заставят Венгрию играть чуть более открыто», — сказал Генич.