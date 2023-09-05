Сербия — Венгрия. «Аль-Хиляль» хорошо повлиял на Митровича

Александр после переезда в Саудовскую Аравию оживился, а помогает ему и там, и в сборной Милинкович-Савич.

7 сентября состоится матч 5-го тура квалификации ЧЕ-2024 Сербия — Венгрия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сербов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех венгров оценён экспертами в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Сербия — Венгрия 7 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Сербия — Венгрия получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» можно за 2.22.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура квалификации ЧЕ-2024 Сербия — Венгрия (07.09.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 7 сентября запланировано девять встреч 5-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «Райко Митич» в Белграде померяются силами Сербия и Венгрия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В трёх матчах квалификации на Евро-2024 сербы победили Литву (2:0) и Черногорию (2:0) и сыграли вничью с Болгарией (1:1) на выезде. Таким образом, «белые орлы» расположились на второй строчке, а лидируют венгры. У них столько же очков, но немного лучше дополнительные показатели.

В целом сербы могли бы выступить лучше. В их составе много известных и даже топовых футболистов. В числе таковых Душан Тадич, Филип Костич, Душан Влахович, Александр Митрович и Сергей Милинкович-Савич. Последние двое, правда, перебрались этим летом в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль».

С одной стороны, это явное понижение уровня, но с другой — Про-Лига обретает всё бóльшую популярность и становится сильнее. Также из плюсов можно отметить, что Митрович и Милинкович-Савич выступают за один клуб. Это должно благоприятно отразиться на их сыгранности в национальной команде.

Сергей провёл в составе «Аль-Хиляля» шесть матчей во всех официальных турнирах, записав на свой счёт один гол и две результативные передачи. Александр принял участие в трёх встречах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одним голевым пасом. Его хет-трик помог клубу обыграть «Аль-Иттихад» и подняться на первое место в турнирной таблице.

У Венгрии в составе не так много известных футболистов, как у Сербии. Отметить можно разве что защитника «Лейпцига» Вилли Орбана и перешедшего этим летом в «Ливерпуль» Доминика Собослаи. Впрочем, сила «волшебных мадьяров» заключается не в именитости футболистов, а в характере и прекрасной командной игре.

За счёт этих качеств и очень грамотного руководства итальянского специалиста Марко Росси сборная Венгрии превратилась в одного из самых неудобных соперников. В шести матчах Лиги наций она уступила только Италии (1:2 и 0:2). Вничью сыграла с Германией (1:1). Победила немцев (1:0) и Англию (1:0 и 4:0).

В трёх матчах отбора на Евро-2024 венгры разгромили Болгарию (3:0), вничью сыграли с Черногорией (0:0) и обыграли Литву (2:0). Отдельного внимания заслуживает надёжность обороны «волшебных мадьяров». В девяти последних официальных матчах во всех турнирах они пропустили только пять мячей, хотя в соперниках было немало результативных команд.

Сами венгры при этом забили 13 голов. Причём забивали всё время разные футболисты. Несмотря на то что предстоящий матч состоится в Сербии, списывать со счетов подопечных Росси определённо не стоит. За последние несколько лет они добились очень большого прогресса.

Предлагаем проверить ставку на «обе забьют» за коэффициент 2.22. История официальных очных встреч насчитывает всего два матча. В одном выиграли венгры — 1:0. Другой ознаменовался ничьей — 1:1. Удастся ли «белым орлам» в этот раз взять реванш?

Как и венгры, сербы очень здорово выступили в Лиге наций. Они заняли первое место в группе, потерпев в шести матчах только одно поражение и один раз сыграв вничью. За этот период времени подопечные Драгана Стойковича забили 13 голов, в то время как пропустили только пять.

Также «белые орлы» отлично выступили в отборе на ЧМ в Катаре. Они вышли из группы с первого места. Однако на самом турнире выступили неудачно. Сербы проиграли Бразилии (0:2), сыграли вничью с Камеруном (3:3) и уступили Швейцарии (2:3). В матчах с сильными соперниками им временами не хватает надёжности в защите.

В принципе, от предстоящего матча не так уж и много зависит. Сербы и венгры — явные фавориты группы. Вопрос только в том, кто из них выйдет в финальный раунд Евро-2024 с первого, а кто со второго места. Всё упирается в имидж.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Сербия — Венгрия 7 сентября 2023 года

Обе команды подходят к матчу с отличными результатами. У них хорошо функционируют оборона и атака. В этот раз, полагаем, лучше сработает нападение. Во-первых, в отличной форме Митрович, а во-вторых, в последних девяти официальных матчах венгры лишь два раза уходили с поля без забитых мячей. Последняя официальная очная встреча ознаменовалась голами с обеих сторон. Полагаем, в этот раз будет так же.

Ставка: обе забьют за коэффициент 2.22.