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Франция — Ирландия: ставка Романа Павлюченко на игру отбора Евро-2024

Франция — Ирландия: ставка Романа Павлюченко на игру отбора Евро-2024
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч квалификации Евро-2024 Франция — Ирландия.

Ставка: победа Франции с форой (-2) за 2.21.

«Франция и Ирландия встретятся в рамках отбора на Евро-2024. Думаю, фаворит тут очевиден. Французы и до этого только выигрывали в квалификации. Сейчас у команды Дешама тоже не должно возникнуть проблем.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Франция победила в четырёх турах отбора на Евро-2024. Причём за все эти встречи команда ещё и ни разу не пропустила. Разница забитых и пропущенных голов – 9:0. После проигрыша в финале ЧМ-2022 подопечные Дидье Дешама настроены серьёзно. Да и сомнений в их уровне нет – выйти два раза подряд в финал мундиаля далеко не каждая команда может.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа B. 5-й тур
07 сентября 2023, четверг. 21:45 МСК
Франция
Не начался
Ирландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ирландия же выиграла только в 3-м туре отбора на чемпионат Европы 2024 года – 3:0 с Гибралтаром. До этого ирландцы уступили Греции (1:2) и Франции (0:1). Пока что команда борется за второе место в группе – первую строчку ей, конечно, вряд ли удастся занять.

Я тут особой интриги не вижу. Франция обязана выигрывать. Мбаппе всегда до последнего борется в матчах за национальную команду. Да и без него звёзд у Дешама хватает. Жду тут уверенной виктории французов», — сказал Павлюченко.

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