Франция — Ирландия: прогноз Константина Генича на отборочный матч Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич дал прогноз на матч Франция – Ирландия в квалификации Евро-2024.

Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 1.75.

«Команда Дешама, сборная Франции, пока идёт единоличным лидером у себя в группе B. Французы играют, как всегда, ярко, ещё бы — с такой-то атакой, с таким-то подбором игроков, и играют очень качественно в обороне. Пока сборная Франции не пропустила ни одного мяча за четыре игры. Четыре игры — четыре победы. Конечно, тут выделяется победа над Нидерландами – 4:0, но в той игре французам откровенно повезло. Моментов у голландцев было предостаточно, ещё плюс нереализованный пенальти в самой концовке.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В общем, Франция играет дома, Франция играет весело, качественно, как она и должна играть. И вот напротив на «Парк де Пренс» 7 сентября будет сборная Ирландии. В этой группе ирландцы пока идут третьими — вслед за Грецией и Францией. У сборной Ирландии три очка. Но ирландцы дома и ирландцы на выезде — всё-таки это две большие разницы. Я думаю, что для Франции не станет проблемой справиться с ирландцами. Команды играли в Ирландии уже во 2-м туре. И тогда Франция выиграла со счётом 1:0, а единственный мяч забил Бенжамен Павар во втором тайме. Моментов у Франции тогда было предостаточно.

Мбаппе в отличной форме. Он, как мне кажется, сделает результат в этой игре. Но и без Мбаппе достаточно исполнителей, которые могут сборную Ирландии потревожить. Поэтому команде Стивена Кенни вряд ли что-то в Париже на «Парк де Пренс» удастся поймать. Мой прогноз — Франция выиграет минимум с разницей в 2 мяча, то есть с форой (-1.5), за 1.75», — сказал Генич.