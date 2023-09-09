Азербайджан — Бельгия: прогноз Егора Титова на матч квалификации Евро-2024

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч Азербайджан – Бельгия в квалификации Евро-2024.

Ставка: победа Бельгии и ТМ 3.5 за 2.05.

«Конечно, нет никакой интриги в этой встрече, слишком велика разница в классе между сборными. Уверен, что Бельгия спокойно пройдёт сквозь сито квалификации. Да, сыграли вничью дома с Австрией, но австрийцы сами сейчас очень хороши. А главную победу бельгийцы одержали в Швеции.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Азербайджан очень плох. Единственное очко взяли дома в матче с Эстонией. Все ещё хуже, чем в прошлых отборах. Но здесь против топ-сборной наверняка попробуют упереться, чтобы, прямо скажем, не позориться перед своими болельщиками.

Думаю, Бельгия выиграет, но какого-то большого разгрома не будет. Всё по той причине, что у бельгийцев не будет Де Брёйне. От него очень многое зависит в созидании. Ему замены нет. Да, нападающие на месте, тот же Лукаку, который уже много забил в отборе, но не так много людей в составе у бельгийцев, которые готовы снабжать его пасами. К тому же Тедеско всегда был достаточно прагматичен.

Ставлю на победу Бельгии через тотал меньше 3.5 мяча. Думаю, Азербайджан не забьёт, а бельгийцы максимум 3:0 выиграют», — сказал Титов.