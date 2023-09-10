Казахстан — Северная Ирландия: прогноз Сергея Пацая на матч отбора Евро-2024

Бывший форвард национальной сборной Казахстана по футболу Сергей Пацай высказался о шансах соперников в отборочном матче Евро-2024 в Астане с командой Северной Ирландии.

Ставка: победа Казахстана за 2.85.

«Смотрел все матчи сборной Казахстана в этом отборочном цикле и хотел бы отметить, что команда играет в достаточно качественный футбол. Поражение от Финляндии, конечно, обидное, но это уже история. Встреча с Северной Ирландией с точки зрения турнирной таблицы ключевая – это понимают ребята, поэтому с мотивацией проблем не будет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Команда Северной Ирландии – очень крепкий соперник. Да, у них действительно сейчас большие проблемы с составом — очень много травмированных ключевых футболистов. После поражения в Словении они, конечно, постараются реабилитироваться перед своими болельщиками. Плохо это или хорошо для нас — покажет игра.

Думаю, в этом матче обе команды выйдут на поле для того, чтобы победить. Ирландцам уже терять нечего, они постараются взять реванш за поражение в Дублине, но у сборной Казахстана свои цели и задачи на эту игру. Нам необходимо побеждать, чтобы сохранять шансы на выход из группы.

Искусственный газон не будет преимуществом для нашей сборной в предстоящей встрече. Сборной Финляндии это не помешало выиграть и увезти очень важные три очка.

Ирландцы с первых минут окажут большое давление на сборную Казахстана, им уже терять нечего, они много будут атаковать. Нашим надо очень строго сыграть в обороне и постараться поймать соперника на контратаке. В этой игре болельщикам скучать не придётся. Буду болеть за нашу сборную, думаю, Казахстан выиграет со счётом 3:2», — сказал Пацай.