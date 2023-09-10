Ирландия — Нидерланды: ставка Романа Павлюченко на игру отбора Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Ирландия — Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов с форой (-1) за 2.01.

«Ирландия и Нидерланды встретятся в рамках шестого тура квалификации Евро-2024. Думаю, у хозяев поля тут нет шансов, голландцы должны без проблем выигрывать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Пока что команда Нидерландов идет второй в группе, отставая от лидирующей Франции на девять баллов. Однако у французов на две игры больше, так что, выиграв в двух встречах, «летучий голландец» сократит отставание от соперника.

Собственно, Франции команда и уступила в первом туре отбора на Евро-2024 (0:4). Но уже после этого команда Кумана выиграла у Гибралтара (3:0) и у Греции (3:0). Эта сборная полна звездных и опытных игроков. На прошлом ЧМ она была близка к успеху, но на пути у нее встала Аргентина.

Ирландии же будет тяжело финишировать на втором месте. Сейчас с тремя баллами команда идет на четвертом месте. За четыре тура ирландцы трижды уступили. Единственные очки подопечные Стивена Кенни набрали в матче с Гибралтаром (3:0).

Думаю, даже если бы Ирландия не так часто проигрывала в этом отборе на Евро, то она все равно бы сейчас не являлась фаворитом. Нидерланды намного сильнее. Учитывая наличие Франции в группе, голландцы не могут себе позволить потерять очки в игре с таким соперником», — сказал Павлюченко.