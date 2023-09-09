Ирландия — Нидерланды. Рональд Куман сконцентрирован

Учитывая, что «оранжевые» находятся в одной группе с конкурентоспособными сборными, расслабляться нельзя.

10 сентября состоится матч 6-го тура квалификации ЧЕ-2024 Ирландия — Нидерланды. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу нидерландцев можно с коэффициентом 1.70. Шансы ирландцев оцениваются в 4.80. На ничью дают коэффициент 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Ирландия — Нидерланды 10 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Ирландия — Нидерланды получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют ирландцы, сыграет коэффициент 1.49. Гол нидерландцев доступен с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2024 Ирландия — Нидерланды (10.09.2023)

Ирландия 10 сентября на домашнем стадионе «Авива» примет Нидерланды. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. В минувшем туре квалификации на Евро-2024 подопечные Рональда Кумана обыграли Грецию со счётом 3:0, но если игра в Дублине завершится поражением, то всё может поменяться.

В группе В отбора на ЧЕ-2024 сложилась любопытная ситуация. По сути, борьба идёт только за второе место. Резво стартовавшие французы одержали победы во всех пяти матчах подряд и опережают ближайшего преследователя на девять очков.

Конечно, у Нидерландов в запасе две игры, но, учитывая уровень вице-чемпионов мира, ждать от них осечек в оставшихся турах не приходится. Таким образом, у Рональда Кумана нет права на ошибку, и нужно выигрывать в каждом следующем матче.

«Оранжевые» поддержали наставника в последней встрече и выиграли у греков (3:0). Исход встречи стал ясен уже к 39-й минуте, когда с подачи Дензела Думфриса довёл счёт до разгромного Ваут Вегорст.

Ирландцам стоит обратить пристальное внимание на крайнего защитника сборной Нидерландов и итальянского «Интера». Дензел Думфрис великолепно проводит начало сезона. Кроме двух результативных передач за национальную команду, 27-летний латераль добавил в актив гол+пас в трёх матчах Серии А.

Кроме защиты, тренеру «парней в зелёном» Стивену Кенни нужно придумывать новую схему для позиционного нападения. Главный талант и надежда сборной Ирландии Эван Фергюсон получил травму колена и не попал в заявку на сентябрьские матчи квалификации ЧЕ-2024.

Будь в составе хозяев нападающий «Брайтона», Куману пришлось бы больше думать об обороне ворот. В последнем туре АПЛ перед паузой на игры сборных Фергюсон отметился первым хет-триком в профессиональной карьере. Благодаря ему «чайки» выиграли со счётом 3:1 у «Ньюкасла», а 18-летний ирландец оказался вторым игроком не из Англии, совершившим не менее 10 голевых действий в АПЛ до наступления 19-летия.

Если карьера лидера «парней в зелёном» идёт вверх, то шансы национальной команды тают на глазах. В 5-м туре ирландцы без вариантов проиграли Франции на выезде со счётом 0:2. Подопечные Дешама полностью контролировали ход матча и не позволили сопернику создать опасных ситуаций возле своей штрафной.

С тремя очками в активе и потерей важного нападающего ирландцы подходят к важнейшему матчу квалификации ЧЕ-2024. Если они проиграют, то Стивен Кенни может со спокойной совестью переходить к просмотру молодых игроков — шансы на выход из группы станут призрачными.

«Парням в зелёном» нужно идти вперёд и атаковать, но линия нападения без Фергюсона выглядит скучно. Подопечные Кумана умеют действовать на встречных курсах, что и обеспечит им победу в результативной игре. Рекомендуем обратить внимание на победу Нидерландов и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.46.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2024 Ирландия — Нидерланды 10 сентября 2023 года

Безвыходная турнирная ситуация не оставляет сборной Ирландии иного варианта, как побеждать любой ценой. Для соперника подобный расклад является наиболее удобным, поскольку нет необходимости вскрывать плотную и глубокую защиту. Игроки группы атаки Нидерландов в отличном тонусе, что является весомым аргументом в пользу победы гостей в матче с тремя и более забитыми мячами.

Ставка: победа Нидерландов и тотал больше 2.5 мяча за 2.46.