Ирландия — Нидерланды: прогноз Виктора Гусева на матч отбора чемпионата Европы — 2024

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Евро-2024 Ирландия — Нидерланды.

Ставка: Ирландия не проиграет за 2.25.

«Мой прогноз будет противоречить позициям команд в рейтинге ФИФА, потому что ирландцы занимают 53-е место, а голландцы – седьмое. Но сборная Ирландии играет на своём поле. Что касается матчей предыдущего тура этого же турнира, которые состоялись 7 сентября, то ирландцы без шансов проиграли в Париже французам – 0:2, и Франция одержала пятую победу подряд, причём по-прежнему все эти победы сухие. И в какой-то момент показалось, что ирландцы окончательно поняли, что у них нет никаких шансов и, в общем-то, они постарались, может быть, сохранить силы как раз для игры с голландцами. То же самое можно сказать о сборной Нидерландов, в том смысле, что они, принимая на своём поле греков, забили в ворота соперника три мяча уже в первом тайме, во втором тренер Куман сделал пять замен, тем самым дав отдохнуть целой группе игроков.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Положение в группе. У команд сыграно неравное количество матчей. У французов 15 очков – пять матчей, дальше идут голландцы – всего три сыгранных встречи и шесть очков, у греков после четырёх матчей тоже шесть очков, у ирландцев после четырёх матчей три очка, и нет очков у Гибралтара. Но мы видим, что положение у Ирландии аховое, и вопрос стоит ребром: сейчас или никогда – или в Дублине победа, ну или хотя бы ничья, или шансов остаётся совсем мало. Кстати, по личным встречам, которые правда были давно, ситуация почти равная, потому что в 20 матчах ирландцы победили семь раз, девять раз выигрывали голландцы при четырёх ничьих, то есть Ирландия имеет шансы дома. Ирландцы бились дома с французами – проиграли всего лишь 0:1, а потом у ирландцев, кроме того, были матчи с греками на выезде – поражение 1:2, Ирландия взяла верх над Гибралтаром на своём поле со счётом 3:0 и вот проиграла в париже французам 0:2. Нидерланды потерпели неожиданно сокрушительное поражение от французов – 0:4, и потом две спокойные победы на своём поле над Гибралтаром и Грецией по 3:0.

Нидерланды постепенно обретают себя такими, какими мы эту команду любим. Конечно, здесь нет таких звёзд, как раньше, но, в принципе, звёзды международного масштаба тут есть, в отличие от сборной Ирландии. У ирландцев игроков уровня Робби Кина уже нет. И на Евро ирландцы в последний раз были в 2016 году, но не вышли там из группы. А что касается голландцев, то они, при всех их проблемах, достойно выглядели на чемпионате мира, и они выбыли из турнира только от рук будущих чемпионов – сборной Аргентины, и то проиграв по пенальти. Судя по положению в турнирной таблице, для Голландии это не столь судьбоносный матч, как для Ирландии. Тут всё поставлено на карту, прежде всего для хозяев, и это и продиктует мне и вам мой прогноз: сборная Ирландии не проиграет», — сказал Гусев.