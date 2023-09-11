Португалия — Люксембург: ставка Александра Мостового на матч отбора Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Португалия — Люксембург.
Ставка: победа Португалии с форой (-3) за 1.97.
«Португалия и Люксембург встретятся в рамках очередного тура отбора на Евро-2024. Думаю, тут нет особого смысла говорить о шансах гостей. Португальцы должны уверенно выигрывать.
Пока что Португалия безупречно проводит эту квалификацию чемпионата Европы. В пяти турах сборная только выигрывала, не пропуская. За эти встречи команда Мартинеса забила 15 голов. Всё ещё в форме Роналду, который ведёт команду вперёд и надеется сыграть на следующем большом международном турнире.
Однако Люксембург сейчас не стоит недооценивать. В этом отборе на Евро сборная выступает очень хорошо, учитывая её обычные результаты. В пяти турах команда проиграла только один раз – 0:6 как раз от Португалии. Но вот после этого люксембуржцы победили трижды кряду. Причём в атаке «красные львы» играют уверенно, всего забивали не менее двух голов.
Да, может быть, сейчас Португалия со счётом 6:0 и не выиграет. Люксембург набрал неплохой ход. Однако уровень подопечных Мартинеса всё равно намного выше. Для меня тут очевидна ставка на успех португальцев с отрывом в счёте», — сказал Мостовой.
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