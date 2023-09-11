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Португалия — Люксембург: ставка Александра Мостового на матч отбора Евро-2024

Португалия — Люксембург: ставка Александра Мостового на матч отбора Евро-2024
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Португалия — Люксембург.

Ставка: победа Португалии с форой (-3) за 1.97.

«Португалия и Люксембург встретятся в рамках очередного тура отбора на Евро-2024. Думаю, тут нет особого смысла говорить о шансах гостей. Португальцы должны уверенно выигрывать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Пока что Португалия безупречно проводит эту квалификацию чемпионата Европы. В пяти турах сборная только выигрывала, не пропуская. За эти встречи команда Мартинеса забила 15 голов. Всё ещё в форме Роналду, который ведёт команду вперёд и надеется сыграть на следующем большом международном турнире.

Однако Люксембург сейчас не стоит недооценивать. В этом отборе на Евро сборная выступает очень хорошо, учитывая её обычные результаты. В пяти турах команда проиграла только один раз – 0:6 как раз от Португалии. Но вот после этого люксембуржцы победили трижды кряду. Причём в атаке «красные львы» играют уверенно, всего забивали не менее двух голов.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа J. 6-й тур
11 сентября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Португалия
Не начался
Люксембург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Да, может быть, сейчас Португалия со счётом 6:0 и не выиграет. Люксембург набрал неплохой ход. Однако уровень подопечных Мартинеса всё равно намного выше. Для меня тут очевидна ставка на успех португальцев с отрывом в счёте», — сказал Мостовой.

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