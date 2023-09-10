Португалия — Люксембург. Пусть Роналду отдыхает

11 сентября состоится матч 6-го тура квалификации ЧЕ-2024 Португалия — Люксембург. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.05. Успех люксембуржцев оценён экспертами в 80.0. Ставки на ничью принимаются за 14.0.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Португалия — Люксембург 11 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Португалия — Люксембург получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.08. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 3.30. Если не забьют — коэффициент 1.33. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 3.60.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура квалификации ЧЕ-2024 Португалия — Люксембург (11.09.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. 11 сентября состоятся пять встреч 6-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «Алгарве» в Сан Жоау да Венда сборная Португалии примет Люксембург. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В пяти матчах отбора на Евро-2024 португальцы обыграли Лихтенштейн (4:0), Люксембург (6:0), Боснию и Герцеговину (3:0), Исландию (1:0) и Словакию (1:0). Таким образом, они расположились на первой строчке в турнирной таблице. Отрыв от идущей следом Словакии составляет целых пять очков.

Статистика «команды избранных» впечатляет. Она не пропустила ни одного мяча, в то время как забила 15. Пять из них записал на свой счёт Криштиану Роналду. Форвард обрёл второе дыхание после того, как должность главного тренера сборной Португалии занял Роберто Мартинес.

Правда, забивает Роналду пока что преимущественно аутсайдерам. В матче последнего тура он упустил сразу несколько неплохих возможностей отличиться. Предстоящий матч лидер сборной Португалии пропустит из-за перебора жёлтых карточек. Две он получил за симуляцию, третью — за удар голкипера Словакии шипами.

Могут ли люксембуржцы выдохнуть с облегчением? Для Роналду они являются самым удобным соперником. Этой сборной нападающий забивает чаще всех — 11 голов. Впрочем, радоваться «красным драконам», пожалуй, пока рано. Ведь у Роналду есть результативный сменщик — Гонсалу Рамуш.

Запомнился Рамуш выступлением в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре со Швейцарией (6:1). Тогда он оформил хет-трик, а также записал на свой счёт результативную передачу. Вероятнее всего, и в этот раз Гонсалу не покинет поле без результативных действий. В том, что Мартинес предоставит ему шанс, мы не сомневаемся.

Люксембург в пяти матчах квалификации Евро-2024 победил Лихтенштейн (2:0), Боснию и Герцеговину (2:0) и Исландию (3:1). Также он сыграл вничью со Словакией (0:0). Уступили люксембуржцы португальцам — 0:6. Таким образом, «красные драконы» расположились на третьем месте в турнирной таблице. У них столько же очков, сколько у Словакии, но чуть хуже дополнительные показатели.

Некогда Люксембург был одним из главных аутсайдеров, но последние несколько лет он стремительно прогрессирует. «Красные драконы» здорово выступили в недавнем розыгрыше Лиги наций. В шести матчах они проиграли только Турции (0:2). Вничью сыграли с Фарерскими островами (2:2) и турками (3:3).

Далеко не последнюю роль в результатах сыграл Люк Хольтц. Он возглавляет сборную Люксембурга с далёкого 2010 года. За этот период времени 54-летний специалист изменил многое. Если не брать в расчёт матч с Португалией, то видно, что его подопечные постепенно прогрессируют.

Люксембуржцы наловчилась стабильно набирать очки в матчах с равными по силе соперниками. Ранее на это не было даже намёков. Плохо только то, что во встречах с командами уровня Португалии они полностью проваливаются. «Красные драконы» очень много пропускают и проигрывают по всем статистическим параметрам.

Во всех семи официальных последних очных встречах люксембуржцы потерпели поражения. Причём на выезде они зачастую проигрывали либо крупно, либо разгромно. Поставить на то, что португальцы в этот раз выиграют со счётом 4:0, 5:0 или 6:0, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65.

Без Роналду нападение сборной Португалии наверняка станет быстрее и вариативнее. Криштиану очень важен для сборной, но она уже доказывала, что способна прекрасно справляться и без обладателя пяти «Золотых мячей». Ранее упомянутый матч со Швейцарией прекрасное тому доказательство.

У португальцев великолепная глубина состава. Результативных и очень талантливых игроков тут хоть отбавляй. Национальная команда Люксембурга тем же похвастаться не может. Скорее всего, в грядущем матче, как и в большинстве очных встреч, она замкнётся у своих ворот и будет стараться как можно меньше пропустить.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Португалия — Люксембург 11 сентября 2023 года

Для португальцев Люксембург является очень удобным соперником. На домашнем стадионе они наверняка одержат что-то в духе сухой крупной победы, несмотря на отсутствие Роналду. Забивает «команда избранных» очень много и регулярно. При этом у неё полный порядок в обороне. «Красные драконы» тем же похвастаться не могут. В матчах с сильными соперниками они зачастую пропускают большое количество мячей, несмотря на то что, по сути, всей командой играют в защите.

Ставка: победа Португалии со счётом 4:0, 5:0 или 6:0 за коэффициент 2.65.