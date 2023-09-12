Катар — Россия: ставка Романа Павлюченко на контрольный матч

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Катар — Россия.

Ставка: победа России за 2.42.

«Катар и Россия проведут товарищеский матч. Это будет уже третья игра для россиян за последнюю неделю. Предпочтение я тут отдают команде Карпина.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тренерский штаб сборной России вызвал на этот сбор 49 игроков. Много дебютантов в команде. Собственно, в основном новички и играли в товарищеском матче с олимпийской сборной Египта (1:1). Не так плохо смотрелась наша молодёжь, хотя в таких климатических условиях им было очень трудно.

Сейчас же на матч с Катаром должны выйти более опытные игроки, у которых за плечами много матчей в составе сборной. Есть и футболисты, играющие в Европе. Так что, думаю, по уровню этот состав будет намного сильнее.

Катар же многим запомнился своими выступлениями на домашнем ЧМ-2022. Собственно, там сборная ничего особо не показала, проиграв во всех трёх турах группового этапа. После этого катарцы проводили много матчей в рамках разных турниров, в которых редко добивались успеха.

Для меня тут фаворит – Россия. Как я сказал, скорее всего, на поле выйдут опытные игроки. Да и в любом случае – выступление в национальной команде всегда важное событие для наших футболистов. Так что у Катара тут нет шансов, я считаю», — сказал Павлюченко.