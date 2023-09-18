ЦСКА — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 18 сентября

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Локомотив».

Ставка: победа ЦСКА за 2.20.

«ЦСКА в своём прошлом матче сумел отыграться с 0:2 и одержать победу в принципиальном матче над «Спартаком» — 3:2. Но говорить о том, что подопечные Сергея Фёдорова уже выкатились на свой привычный уровень, никак нельзя. А команде Игоря Никитина календарь подкинул две встречи подряд с «Куньлунь Ред Стар», и волжане их выиграли – 4:0 в гостях и 2:1 дома. Так что в плане положительных эмоций оба коллектива находятся в одинаковом положении дел. Конечно, за красно-синих ещё будет мощная поддержка трибун, что должно помочь хозяевам.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В очных матчах, если брать последние 67, преимущество у ЦСКА заметное: 40 побед. У «Локомотива» 27. В прошлом сезоне всем памятно семиматчевое противостояние в плей-офф между этими командами, которое, как известно, выиграли «армейцы». И желание ярославцев взять реванш понятно.

Сейчас, конечно, не Кубок Гагарина, но градус у игры будет высоким. А в таких поединках ЦСКА обычно непобедим. Хозяева победят. Скорее всего, в пределах трёх периодов», — сказал Емелин.