«Порту» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов 4 октября

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Барселона».

Ставка: индивидуальный тотал «Барселоны» больше 1.5 за 1.85.

«Для меня это противостояние особенное. Именно на матч этих команд я впервые выехал от канала. Это был Суперкубок Европы в 2012 году, но тогда «Барселона» была другой, она и сейчас другая. Она много комбинирует, классно играет, отличный Левандовски, мощные фланги. Для Жоау Феликса будет матч особенный, так как он начинал в «Порту», а раскрылся уже в «Бенфике».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Порту» сейчас не очень хорош. Если и выигрывает, то с трудом, а в последнем матче с «Бенфикой» уступил (0:1). В Лиге чемпионов «Порту» начал удачно, обыграв «Шахтёр» (5:1). «Барселона» выиграла у «Антверпена» (5:0).

Матч вроде как про голы. «Порту» отдаст мяч или «Барселона» сама его заберёт. Будет контролировать игру, создавать моменты. Получится реализовать — значит, всё пойдёт по плану. Если не получится, то есть риск того, что «Порту» накажет в контратаке.

С учётом того, как сейчас «Барселона» создаёт и созидает и классной скамейки запасных, «Порту» будет тяжело, тяжело сдержать Левандовского и компанию. Думаю, что минимум два мяча «Барселона» забьёт. Не факт, что каталонцы выиграют, но свои два мяча забить должны», — сказал Генич.