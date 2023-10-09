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«Северсталь» — «Динамо» М: ставка Владимира Плющева на игру регулярного чемпионата КХЛ

«Северсталь» — «Динамо» М: ставка Владимира Плющева на игру регулярного чемпионата КХЛ
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Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Северсталь» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Северстали» и тотал больше 5.5 за 3.04.

«Советую ставить на то, что «Динамо» потерпит третье поражение подряд. В субботнем матче с «Торпедо» бело-голубые выглядели как команда низшей лиги: пассивная игра в обороне, минимум креатива и напора впереди. А ведь «Северсталь» очень похожа на нижегородцев, тренер Козырев в прошлом году трудился в Нижнем и строит тактику по тем же лекалам, что и Ларионов. Москвичи столкнутся с теми же проблемами, что и в субботу. Поэтому прогнозирую уверенную победу хозяев.

Причём победу результативную – зрители увидят шесть-семь шайб или даже больше. «Северсталь» в последних трёх встречах забила 17 голов, у «Динамо» ненадёжно выглядят не только защитники, но и вратари. Скучно точно не будет», — сказал Плющев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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