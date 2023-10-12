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Россия — Камерун: ставка Александра Мостового на товарищеский матч

Россия — Камерун: ставка Александра Мостового на товарищеский матч
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч Россия — Камерун.

Ставка: обе забьют за 2.03.

«Россия и Камерун проведут товарищеский матч. Достаточно сильный соперник у команды Карпина. Не уверен, кто тут точно сможет выиграть.

Камерун неплохо смотрелся на ЧМ-2022. Хотя выйти из группы команде не удалось — уступила первые строчки Бразилии и Швейцарии. Затем сборная выдавала разные результаты. В квалификации Кубка африканских наций «неукротимые львы» прошли в следующий этап, финишировав на первом месте в группе. А вот на Чемпионате африканских наций камерунцы в плей-офф не сумели выйти. В товарищеских матчах сборная тоже выступала нестабильно в последний год — сыграла вничью с Мексикой (2:2) и с Кот-д'Ивуаром (1:1), а также выиграла у Египта (2:0).

Россия же давно играет только товарищеские матчи. Тренерский штаб чередует разные составы, не всегда отдавая предпочтение самым опытным футболистам. Много молодёжи уже дебютировало за сборную. За полтора года россияне выиграли только дважды — 2:1 с Кыргызстаном и 2:0 с Ираком. Но зато за этот период поражение у команды было всего одно — 1:2 от Египта U23 в сентябре.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Не уверен, что Камерун на эту игру приедет основным составом. Да и в любом случае последние результаты «неукротимых львов» особого доверия не вызывают. Думаю, наша команда сумеет показать неплохой футбол.

Очевидного фаворита я тут не вижу, так что предложу поставить на то, что обе команды забьют», — сказал Мостовой.

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