Россия — Камерун: прогноз Эдуарда Мора на контрольный матч в Москве

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Россия — Камерун.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.28.
«Каждый раз я верю в Россию, каждый раз жду хороший футбол и победы — но каждый раз разочаровываюсь. Конечно, хотелось бы, чтобы это разочарование закончилось. Хочется надеяться на победу. Причём Камерун — это пока самая сильная из команд, с которыми мы ранее встречались. Однако два лидера африканской сборной пропустят эту игру, в том числе Шупо-Мотинг.
Что касается сборной России, то все отмазки уже закончились, тренерский штаб больше этим не занимается. Думаю, на этот матч настрой должен быть отличный, состав боевой. Хочется увидеть максимальную самоотдачу в игре нашей сборной.
Соперник интересный, погода будет хорошая, матч домашний, поэтому ничего не должно помешать нашей команде и Камеруну сыграть в красивый и результативный футбол. Думаю, в матче будут голы. Не знаю, победит ли Россия, потому что как таковой пока у нас сборной нет, а есть набор футболистов.
Мой прогноз — ТБ (2,5), а вот кто победит — не знаю. Камерун вполне может преподнести сюрприз», — сказал Мор.