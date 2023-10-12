Россия — Камерун: прогноз Эдуарда Мора на контрольный матч в Москве

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Россия — Камерун.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.28.

«Каждый раз я верю в Россию, каждый раз жду хороший футбол и победы — но каждый раз разочаровываюсь. Конечно, хотелось бы, чтобы это разочарование закончилось. Хочется надеяться на победу. Причём Камерун — это пока самая сильная из команд, с которыми мы ранее встречались. Однако два лидера африканской сборной пропустят эту игру, в том числе Шупо-Мотинг.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается сборной России, то все отмазки уже закончились, тренерский штаб больше этим не занимается. Думаю, на этот матч настрой должен быть отличный, состав боевой. Хочется увидеть максимальную самоотдачу в игре нашей сборной.

Соперник интересный, погода будет хорошая, матч домашний, поэтому ничего не должно помешать нашей команде и Камеруну сыграть в красивый и результативный футбол. Думаю, в матче будут голы. Не знаю, победит ли Россия, потому что как таковой пока у нас сборной нет, а есть набор футболистов.

Мой прогноз — ТБ (2,5), а вот кто победит — не знаю. Камерун вполне может преподнести сюрприз», — сказал Мор.