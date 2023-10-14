Дания — Казахстан: ставка Александра Мостового на матч отбора Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Дания — Казахстан.

Ставка: ТМ 3 за 2.03.

«Важная встреча для обеих команд — они ведут борьбу за выход в финальную стадию. Думаю, мы тут не увидим много голов, соперники сыграют осторожно.

Очень плотная ситуация в группе H отбора на чемпионат Европы 2024 года. Сразу четыре команды претендуют на выход в финальный этап. Дания сейчас занимает второе место, уступая Словении только по дополнительным параметрам. А Казахстан имеет разрыв с ними только в одно очко. Так что решаться у них всё будет в последних турах.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Многие считали, что Дания без проблем должна выйти с первого места тут. Это довольно сильная сборная, она имеет в составе звёздных игроков из европейских топ-клубов. А вот Казахстан в фавориты сначала немного кто не записывал, но сборная смогла всех удивить. «Ястребы» в шести турах четыре раза выиграли и дважды проиграли. Если бы не успехи соперников, команда Магомеда Адиева могла бы уже и гарантировать себе проход в следующий этап.

Дания выступает довольно нестабильно — то много забивает и пропускает, то набирает очки, завершая игры с минимальным счётом. У Казахстана в этом плане проблем нет — команда часто добывает победы с небольшим счётом, почти не пропуская.

Я тут не вижу очевидного победителя. Да, если судить только по статусу, то Дания кажется фаворитом. Однако Казахстан сейчас очень хорош. Я уверен, что датчанам тут будет трудно.

В их первом матче соперники много забили друг другу. Думаю, с учётом того, что это последние туры квалификации, сейчас сборные сыграют скромнее, от обороны», — сказал Мостовой.