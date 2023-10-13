Дания — Казахстан. Магомед Адиев научит терпению

Придётся уйти в оборону, чтобы отнять очки у датчан. Насколько это реально?

14 октября состоится матч 7-го тура квалификации ЧЕ-2024 Дания — Казахстан. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу датчан можно с коэффициентом 1.14. Шансы казахстанцев оцениваются в 20.0. На ничью дают коэффициент 8.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Дания — Казахстан 14 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Дания — Казахстан получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют датчане, сыграет коэффициент 1.02. Гол казахстанцев доступен с коэффициентом 2.39. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.60.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2024 Дания — Казахстан (14.10.2023)

В матче квалификации на Евро-2024 Дания 14 октября на домашнем стадионе «Паркен» примет Казахстан. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. В одном из интернет-шоу Магомед Адиев рассказал, что его часто сравнивают с Гвардиолой из-за лысины и бороды. Есть ли у них схожие тактические принципы?

Сборной Казахстана предстоят два важнейших матча в группе с Данией и Финляндией. После этого выезда можно будет говорить о реальных перспективах «ястребов» попасть на Евро-2024. При российском тренере Адиеве они уже установили историческое достижение, когда набрали 12 очков в квалификации ЧЕ.

На сбор перед играми Адиев вызвал 27 футболистов, большинство из которых представляют клубы из чемпионата Казахстана. Среди легионеров можно выделить Бактиёра Зайнутдинова («Бешикташ»), Нуралы Алипа («Зенит»), Марата Быстрова («Ахмат») и Льва Скворцова («Химки»).

Главный тренер «ястребов» в интервью рассказал, что футбол в чемпионате Казахстана довольно вязкий, все стараются играть плотно и от обороны. Подобных принципов придерживается и сборная. Казахстан отлично провёл пять последних встреч в квалификации Евро-2024: победил Данию (3:2), Сан-Марино (3:0) и дважды с одинаковым счётом 1:0 обыграл Северную Ирландию, а уступил Финляндии (0:1).

Датчане наверняка постараются взять реванш. После шести встреч у них в активе 13 очков. На домашней арене они выступают отлично и выиграли все три матча. «Алая гвардия» победила на своём поле Финляндию (3:1), Северную Ирландию (1:0) и Сан-Марино (4:0).

Доставит неприятности обороне казахстанцев нападающий Расмус Хойлунд. Лидер атак «Манчестер Юнайтед» в квалификации Евро-2024 забил шесть мячей. Кроме того, 20-летний форвард записал в актив три гола в текущем розыгрыше Лиги чемпионов!

А вот у его партнёра Кристиана Эриксена дела в клубе идут не слишком хорошо. За семь матчей АПЛ он забил один гол и сделал ассист. Отметим, что в сборной полузащитник действует продуктивнее. В отборочном турнире у него в активе гол и две результативные передачи.

Наверняка порадовало наставника «алой гвардии» Каспера Юльманна известие о том, что голкипер Каспер Шмейхель нашёл новый клуб и получает полноценную игровую практику. 36-летний вратарь подписал контракт с «Андерлехтом» и уже провёл три встречи в чемпионате Бельгии.

Игра первого круга между Казахстаном и Данией прошла в Астане и завершилась волевой победой «ястребов» со счётом 3:2. В поражении «алая гвардия» может винить свою расслабленность и потерю концентрации во втором тайме. Она вела с преимуществом в два мяча после дубля Хойлунда, но позволила казахстанцам организовать камбэк.

Победитель матча с большой долей вероятности получит путёвку на Евро-2024, поэтому цена ошибки будет велика. Магомед Адиев традиционно делает акцент на оборону. «Ястребы» постараются организовывать опасные контратаки, рассчитывая на индивидуальное мастерство своих бомбардиров. Весьма вероятно, что матч окажется напряжённым, поэтому рекомендуем присмотреться к ставке на тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.36.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2024 Дания — Казахстан 14 октября 2023 года

У казахстанцев есть и запасной вариант пройти на Евро-2024, даже если они займут третье или четвёртое место в группе отбора. Нужно выиграть в плей-офф Лиги наций. Магомед Адиев знает главный козырь Казахстана и делает акцент на крепкой обороне и дисциплинированной игре. Весьма вероятно, что, даже пропустив гол, «ястребы» не будут раскрываться — в их трёх последних встречах забивался ровно один мяч.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.36.