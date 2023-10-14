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Италия — Мальта: прогноз Алексея Гасилина на игру квалификации Евро-2024

Италия — Мальта: прогноз Алексея Гасилина на игру квалификации Евро-2024
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Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Италия – Мальта.

Ставка: ТМ 4 за 1.53.

«Кажется, что всё очевидно – итальянцам нужна победа. В группе они идут на втором месте, англичане оторвались. Спаллетти нужно одержать первую победу у руля сборной.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мальта очень много пропускает в этом отборе, команда не хватает с неба звёзд. Здесь вопрос только один: сколько итальянцы дома забьют, как они будут мотивированы. Например, украинцы мучились со соборной Мальты, выиграли всего лишь 1:0. Мальта — та команда, которая может упереться, это по-хорошему противная команда.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа C. 7-й тур
14 октября 2023, суббота. 21:45 МСК
Италия
Не начался
Мальта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Считаю, что Мальта забить итальянцам не сможет. Тотал матча будет меньше четырёх», — сказал Гасилин.

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