Италия — Мальта: прогноз Алексея Гасилина на игру квалификации Евро-2024
Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Италия – Мальта.
Ставка: ТМ 4 за 1.53.
«Кажется, что всё очевидно – итальянцам нужна победа. В группе они идут на втором месте, англичане оторвались. Спаллетти нужно одержать первую победу у руля сборной.
Мальта очень много пропускает в этом отборе, команда не хватает с неба звёзд. Здесь вопрос только один: сколько итальянцы дома забьют, как они будут мотивированы. Например, украинцы мучились со соборной Мальты, выиграли всего лишь 1:0. Мальта — та команда, которая может упереться, это по-хорошему противная команда.
Считаю, что Мальта забить итальянцам не сможет. Тотал матча будет меньше четырёх», — сказал Гасилин.
Итальянцы не заметят соперника:
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