Турция — Латвия: прогноз Константина Генича на игру отбора чемпионата Европы

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Турция – Латвия в квалификации Евро-2024.

Ставка: победа Турции по угловым с форой (-2.5) за 2.14.

«После важнейшей, трудовой и вымученной победы сборная Турции в группе D будет принимать дома сборную Латвии, которая преподнесла небольшой сюрприз, обыграв дома Армению, причем второй мяч забила, играя в меньшинстве, и победила – 2:0. Армяне, как обычно, вроде все неплохо в группе, но в решающий момент могут оступиться.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У Турции с Латвией особые счеты и особые отношения, это один из самых неудобных соперников для турецкой сборной исторически. В матче 1-го круга в Риге Латвия отыгралась в самой концовке, но турки еще забили в компенсированное арбитром время и победили – 3:2. И сейчас, конечно, никто не поймет после смены тренера, если Турция не выиграет. Конечно, воодушевленная сборная Турции должна дома такого соперника обыгрывать, но Латвия, хоть и потеряла все математические шансы на то, чтобы продолжить борьбу в группе, скорее всего, упрется и, разумеется, больше будет думать об обороне, нежели об атаке.

Турция много играет флангами, активно подключаются защитники, и придется взламывать, вскрывать эту оборону. Поэтому, мне кажется, должно быть много угловых. Матч пройдет в Конье. Там болеть умеют, как и на многих других стадионах в Турции, поэтому угловых должно быть много. Я думаю, что Турция выиграет у Латвии по угловым с форой (-2,5) за коэффициент 2,14. Это мой прогноз на эту встречу», — сказал Генич.