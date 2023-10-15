Уэльс — Хорватия: прогноз Константина Генича на встречу отбора Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Уэльс – Хорватия в квалификации Евро-2024.

Ставка: победа Хорватии за 1.98.

«Сборная Хорватии оступилась в домашней игре против турок и теперь уже не занимает первое место. Она сыграет очный матч со сборной Уэльса. И здесь очень любопытно. У той и другой команды по пять проведённых встреч на данный момент, и валлийцы имеют шанс на то, чтобы выйти из группы. Для этого надо обязательно сборную Хорватии обыгрывать. Сейчас у Уэльса 7 очков, у Хорватии – 10. Уэльсу надо рисковать. И может этим воспользоваться сборная Хорватии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Не поверю, что хорваты два матча подряд проиграют. Им где-то не повезло в завершающей стадии в игре с турками. Здесь какая-то компенсация, возможно, прилетит.

Сыграть «Хорватия не проиграет» — это слишком скромно. Я верю в класс и квалификацию игроков группы атаки сборной Хорватии, которые не самую быструю оборону сборной Уэльса могут наказать. Мне кажется, хорваты посильнее, может быть, не то чтобы покрепче, но помастеровитее, конечно, чем нынешние валлийцы. Раз уж Армения грамотно воспользовалась шансами в Уэльсе и обыграла валлийцев на выезде, почему бы это не сделать сборной Хорватии, тем более в такой важной, принципиальной и ключевой игре. Мой прогноз — победа Хорватии за 1.98», — сказал Генич.