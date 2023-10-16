Греция — Нидерланды: ставка Александра Мостового на игру отбора Евро-2024 16 октября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Греция — Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов за 2.15.

«Греция и Нидерланды проведут матч в рамках 8-го тура квалификации на Евро-2024. Если смотреть на статус команд, то фаворит тут очевиден. Но я не думаю, что голландцев ждёт легкая игра.

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Пару дней назад Греция меня удивила – смогла в гостях обыграть Ирландию со счётом 2:0. Впрочем, греки и до этого показывали неплохие результаты в отборе на Евро. Только дважды сборная не выиграла, потеряв очки с фаворитами группы – 0:3 от Нидерландов и 0:1 от Франции. Несмотря на это, пока что коллектив идёт на второй строчке и опережает голландцев на три очка. Правда, у Греции на одну игру больше.

Нидерланды же пару дней назад уступили в принципиальном матче с Францией – 1:2. Снова «летучий голландец» не сумел справиться с командой Дешама. Эта неудача опустила сборную на третье место. Теперь подопечным Кумана необходимо выигрывать. До конца квалификации осталось мало туров.

Думаю, гости тут победят. Нидерланды обязаны набирать очки, чтобы не терять шансов на Евро. Греция, конечно, не такой простой соперник. «Летучему голландцу» будет тяжело. Но всё же класс игроков у команды выше», — сказал Мостовой.