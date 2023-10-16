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Греция — Нидерланды: ставка Александра Мостового на игру отбора Евро-2024 16 октября

Греция — Нидерланды: ставка Александра Мостового на игру отбора Евро-2024 16 октября
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Греция — Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов за 2.15.

«Греция и Нидерланды проведут матч в рамках 8-го тура квалификации на Евро-2024. Если смотреть на статус команд, то фаворит тут очевиден. Но я не думаю, что голландцев ждёт легкая игра.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Пару дней назад Греция меня удивила – смогла в гостях обыграть Ирландию со счётом 2:0. Впрочем, греки и до этого показывали неплохие результаты в отборе на Евро. Только дважды сборная не выиграла, потеряв очки с фаворитами группы – 0:3 от Нидерландов и 0:1 от Франции. Несмотря на это, пока что коллектив идёт на второй строчке и опережает голландцев на три очка. Правда, у Греции на одну игру больше.

Нидерланды же пару дней назад уступили в принципиальном матче с Францией – 1:2. Снова «летучий голландец» не сумел справиться с командой Дешама. Эта неудача опустила сборную на третье место. Теперь подопечным Кумана необходимо выигрывать. До конца квалификации осталось мало туров.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа B. 8-й тур
16 октября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Греция
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Думаю, гости тут победят. Нидерланды обязаны набирать очки, чтобы не терять шансов на Евро. Греция, конечно, не такой простой соперник. «Летучему голландцу» будет тяжело. Но всё же класс игроков у команды выше», — сказал Мостовой.

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