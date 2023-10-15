Греция — Нидерланды. Рональд Куман найдёт спасение

16 октября состоится матч 8-го тура квалификации ЧЕ-2024 Греция — Нидерланды. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу нидерландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех греков оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Греция — Нидерланды 16 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Греция — Нидерланды не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура квалификации ЧЕ-2024 Греция — Нидерланды (16.10.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. 16 октября состоятся семь встреч 8-го тура отборочного турнира. В одной из них на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах померяются силами Греция и Нидерланды. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

За всю историю существования «пиратскому кораблю» только три раза удавалось пробраться дальше группового этапа на крупных международных турнирах. Максимальным их достижением является победа на Евро-2004. В финале Греция сенсационно обыграла португальцев (1:0). С тех пор многое изменилось не в её пользу.

Да, в последнее время греки пребывают на подъёме. Они выиграли группу в Лиге наций, победив в пяти из шести встреч. Плюс теперь у подопечных Густаво Пойета есть неплохие шансы выйти в финальный раунд Евро-2024. На данный момент они занимают второе место в турнирной таблице.

Вот только все очки греки набрали во встречах с андердогами. В шести матчах отборочного турнира они победили лишь Гибралтар (3:0 и 5:0) и Ирландию (2:1 и 2:0). Уступил «пиратский корабль» Франции (0:1) и как раз Нидерландам (0:3). «Оранжевые» отстают от него на три очка, но имеют матч в запасе.

Первую встречу нидерландцы выиграли по всем статистическим параметрам и вполне закономерно одержали разгромную победу. За 90 минут грекам удалось нанести только шесть ударов, причём лишь один из них пришёлся в створ. Поможет ли им поддержка домашних трибун взять реванш?

Сборная Нидерландов всегда входила в число фаворитов чемпионатов мира и Европы. На первенствах планеты она трижды играла в финале, но во всех случаях потерпела поражения. В минувшем розыгрыше турнира «оранжевые» добрались до 1/4 финала, в которой обидно уступили будущему чемпиону — Аргентине (2:2, по пенальти 3:4).

После этого должность главного тренера Нидерландов занял знаменитый в прошлом футболист — Рональд Куман. Его тренерская карьера складывается не лучшим образом. 60-летний специалист с треском провалился на должности наставника «Барселоны» и теперь тащит вниз национальную команду.

В Лиге наций «оранжевые» не сумели зацепиться даже за бронзовые медали. В полуфинале они уступили Хорватии (2:4 ДВ), а в матче за третье место проиграли Италии (2:3). В квалификации Евро-2024 нидерландцы уступили Франции (0:4 и 1:2), а также не без проблем победили Гибралтар (3:0), греков (3:0) и Ирландию (2:1).

Во встрече с гибралтарцами подопечные Кумана нанесли 49 ударов, но забили всего лишь три мяча. Показатель реализации моментов просто кошмарный. Получается, что гордиться «оранжевые» могут только разгромной победой во встрече с Грецией, в которой им удалось выиграть по большей части за счёт более высокого класса.

Скорее всего, победят «оранжевые» и в этот раз. Сборные на принципиально разном уровне. Нидерландцы на порядок техничнее, чем греки. Победа «оранжевых» принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Пять из шести последних официальных очных встреч закончились именно так. Одна ознаменовалась ничьей — 1:1.

Надолго ли Куман задержится на должности главного тренера сборной Нидерландов — сказать трудно. Во встречах с сильными соперниками его подопечные терпят одно поражение за другим. Однако решить задачу с выходом в финальный раунд Евро-2024 60-летнему специалисту определённо по силам.

В трёх оставшихся матчах отборочного турнира голландцы встретятся с явными аутсайдерами. Наиболее важно победить в предстоящей игре. Это значительно упростит задачу. Потеря очков увеличит риски остаться за бортом турнира, а также повысит вероятность увольнения Кумана. Думается, тренер настроит подопечных на встречу как надо.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Греция — Нидерланды 16 октября 2023 года

Сборная Греции далеко не так успешна, как национальная команда Нидерландов. У неё намного ниже уровень развития футбола в стране. Статистика очных встреч и история выступлений в крупных международных турнирах это подтверждают. После назначения Кумана у «оранжевых» появились некоторые проблемы, но они по-прежнему очень опасны и сильны. С аутсайдерами нидерландцы до сих пор ни разу не теряли очки.

Ставка: победа Нидерландов за коэффициент 2.20.